Congo-Kinshasa: 300 kilomètres de chemin de fer pour la capitale - L'Hôtel de Ville lance la société "Metro-Kin"

L'Hôtel de Ville de Kinshasa, en partenariat avec un consortium d'entreprises privées dont la TransCongo Connexion - TCC en sigle, vient de créer une nouvelle société dénommée "Metro-Kin".

Cette entreprise de transport est créée dans le but de réhabiliter, moderniser, et de gérer le chemin de fer dans la ville de Kinshasa pour une longueur de 300 kilomètres. Le premier axe étant celui compris entre la Gare Centrale et l'aéroport international de N'djili. C'était au cours d'une cérémonie solennelle tenue à l'Hôtel de Ville, à laquelle ont pris part le Ministre National des Transports - Voies de Communication - et Désenclavement, Chérubin Okende, le Président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, Godé Mpoyi, des députés provinciaux, ministres provinciaux, et bien d'autres invités.

Prenant la parole, Gentiny Ngobila a salué l'aboutissement de ce projet dont les études de faisabilité réalisées lui ont été remises il y a quelques mois.

Soucieux de la mobilité aisée et sécurisée des kinoises et kinois, Ngobila a déclaré avoir fait de la réhabilitation du chemin de fer une de ses préoccupations majeures pour notre mégapole.

"Cet acte constitutif est l'un des signaux forts du redressement de la situation socio-économique du pays, envoyé aux congolais souverain primaire", a-t-il déclaré.

Pour sa part, Chérubin Okende a saisi l'occasion pour féliciter le Gouverneur de la ville de Kinshasa pour son implication et sa rigueur pour la réussite de ce projet de la relance des chemins de fer à Kinshasa.

"Kinshasa, notre grande capitale, a aussi le droit de voir ses infrastructures de transport modernisées à l'instar d'autres grandes villes du continent", a renchéri Chérubin Okende. Avant d'exprimer son soutien, en tant qu'élu de Kinshasa, au Gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka qui ne ménage aucun effort pour sortir la ville de Kinshasa du gouffre.

Il y a lieu de notifier que, par ailleurs, ce projet a également bénéficié du concours et de l'expertise de la SCTP (ex Onatra), du Plan Directeur de Transport à Kinshasa (PDTK) - instrument stratégique du développement durable et intégrale de la mobilité dans la ville de Kinshasa, ainsi que du Comité de Pilotage des Réformes des Entreprises Publiques - COPIREP en sigle.