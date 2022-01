Tunisie: Smart Tunisie : Augmentation des revenus à fin 2021

A fin 2021, les revenus de la société Smart Tunisie ont enregistré une hausse de 7,39% par rapport à 2020, totalisant 285,4 MD en 2021 contre 265,8 MD en 2020. Le taux de marge commerciale à fin 2021 s'est établi à 14,9% contre 13,6%, à fin 2020, soit une hausse de 1.35%. A fin 2021, les charges financières nettes s'élèvent à 5,416 MD contre 7,643 MD en 2020 et sont composées de charges financières qui sont passées de 9,490 MD en 2020 à 7,694 MD en 2021 suite à l'amélioration du besoin en fonds de roulement. Egalement, les produits financiers sont passés de 1,850 MD en 2020 à 2,277 MD en 2021. Au 31 décembre 2021, la trésorerie nette affiche un solde créditeur de 3,653 MD contre un solde débiteur de 1,308 MD à fin 2020. La masse salariale de la société s'élève à 6,921 MD à fin 2021 contre 6,052 MD à fin 2020, soit une hausse de 14,35% et un effectif moyen de 167 employés.

Betacube : Le premier programme de Venture Building reporté

Betacube, le premier programme de Venture Building en Tunisie pour les startup et entrepreneurs en fintech et mobility, qui a été prévu pour le 18 janvier 2022, sera organisé le 17 février 2022 à l'hôtel Laico, à Tunis, à partir de 18h00. Un premier Demo day qui aura pour objectif de faire découvrir les nouvelles startup accompagnées par Betacube depuis 12 mois et qui proposent des solutions uniques et utilisent des technologies innovantes. Ce premier Demo day sera aussi l'occasion pour les entrepreneurs d'annoncer les collaborations initiées avec des entreprises durant le programme et Betacube pour révéler sa première salve de startup dont la moitié est fondée ou co-fondée par des femmes et/ou des membres de la diaspora tunisienne basés en France, Suisse, au Canada et aux Etats-Unis.

Observatoire national de l'agriculture : Le stock global des barrages s'élève à 1.085,3 millions de m3

D'après l'Observatoire national de l'agriculture, les ressources en eau des barrages ont atteint, jusqu'au 14 janvier 2022, près de 710 millions de m3, soit ainsi une légère hausse par rapport au volume réalisé au cours de la même période de l'année 2021, (698,9 millions de m3) et une forte progression par rapport aux quantités enregistrées pendant la même période de l'année dernière (444,5 millions de m3). Ces ressources se répartissent, entre le Nord avec 97,6%, le Centre avec 1,1% et le Cap Bon avec 1,3%. Le stock global dans les barrages a atteint 1.085,3 millions de m3 contre 1.108,6 millions de m3 au cours de la même période de l'année dernière, alors que la moyenne du même jour pour les trois dernières années est estimée à 1.286,5 millions de m3, soit une régression de 15,6%.