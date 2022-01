Tunisie/Cameroun: CAN 2021 | Huitièmes de finale - Le Cameroun en favori !

Le pays hôte part avec les faveurs des pronostics face à un adversaire moyen, même si les Comores ont créé la surprise au premier tour en battant le Ghana.

Le pays hôte, le Cameroun, affrontera ce soir (20h00) la révélation du premier tour de cette CAN, les Comores, qui ont créé la surprise en battant l'une des grandes nations du football du continent, le Ghana. Car même si l'actuelle sélection du Ghana n'est pas la meilleure de toute l'histoire de cette grande nation du football du continent, qu'elle soit battue par la sélection la plus faible du Groupe C a constitué l'une des surprises du premier tour, d'autant que la sélection des Comores a perdu ses deux premiers matches successivement contre le Gabon et le Maroc.

Sur le papier et même sur le terrain, le Cameroun, quintuple champion d'Afrique, est le grand favori de cette édition d'autant que c'est le pays hôte. Il sera logiquement en roue libre. Les Comores n'ont rien à perdre et tout à gagner de défier le pays hôte, sachant qu'elles disputent, pour la première fois de leur histoire, les huitièmes de finale d'une Coupe d'Afrique des nations.

La Gambie pour écrire l'histoire...

Un peu plus tôt dans la journée, précisément à partir de 17h00, l'autre match du jour opposera la Guinée à la Gambie. Révélation de cette CAN, la Gambie sera à l'épreuve de la Guinée, habituée à jouer les tours avancés du tournoi continental avec une finale disputée, quatre ¼ et un huitième atteints. La Gambie, tout comme les Comores, dispute pour la première fois de son histoire des huitièmes de finale, elle qui a l'habitude de plier bagage au lendemain du premier tour. C'est l'occasion ou jamais pour les Gambiens d'écrire l'histoire en lettres d'or.

Programme

17h00 à Bafoussam : Guinée-Gambie.

20h00 À Yaoundé : Cameroun-Comores.