Tunisie: Zarzis | Comme dans un film - Un grand coup de chapeau à la police judiciaire

Dans la région du Sud- Est, il y a un seul hôtel de charme, cinq étoiles, agréé par le ministère du Tourisme. Le gérant de ce bijou et sa femme étran- gère veillent au grain pour la propreté de leur hôtel et ses alentours.

La semaine dernière, un jeune homme d'une tren- taine d'années qui vient de se marier est venu en voiture accompagné de sa femme. Le gérant de l'hôtel, septuagénaire, lui a dit que c'est une propriété privée et en cours d'amé- nagement. Sans hésiter, le jeune lui a adressé un coup de poing en plein visage qui l'a fait tomber par terre. Puis il a continué à le marteler à coups de pieds sur le visage et la tête avant de prendre la fuite avec sa femme en voiture (selon ses dires, par écrit).

Sa femme qui est de nationalité étrangère a vu une partie de la matricule du véhicule. "J'ai trouvé mon mari gisant par terre, sanglant et inconscient. J'ai téléphoné aux forces de sécurité qui se sont dépêchées sur les lieux accompagnées d'une ambulance".

"Transporté d'urgence à la clinique, il a subi deux opérations chirurgicales, à l'œil gauche et à la mâchoire inférieure en plus d'une intervention à la gorge".

Elle ajoute : "Sans perdre une seconde, grâce à l'in- dice peu révélateur que j'ai donné, les policiers, que je tiens à féliciter vive- ment, sont vite parvenus à reconnaître la famille, et de fil en aiguille la marque du véhicule de leur fils, et son lieu de travail et ils ont su qu'il prendra le bateau le même jour.

Une course contre la montre a commencé alors que l'auteur de l'agression a pris sa place dans le navire et a quitté le port de La Goulette, croyant s'être sauvé. Et comme dans un film, l'information est par- venue aux garde-côtes de Tunis et une vedette a fait le reste et a ramené le forcené à Zarzis. Un grand coup de chapeau à la police judiciaire de la ville".

La victime est toujours à la clinique et nous n'avons pu la contacter que par écrit parce que les méde- cins lui ont ordonné de ne pas ouvrir la bouche et il ne s'alliment toujours pas. L'agresseur, par contre, est sous les verrous en attendant de comparaître devant le tribunal.