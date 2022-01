Tunisie: " Art Expo " à la galerie " Musk & Amber " - Action commune

Le Lions Club Tunis La Marsa s'est associé à la galerie " Musk & Amber " afin d'organiser une exposition artistique collective baptisée " Art Expo ", au profit de l'internat de Kasserine. La réhabilitation de cet édifice urge.

Après l'aménagement d'un orphelinat à Médenine, du Centre médico-légal à l'hôpital Charles Nicolle, Le Lions, à travers l'art, participe activement à la réhabilitation d'un internat pour jeunes filles et garçons à Kasserine. La capacité d'accueil de l'endroit est de 250 places. Le Club Lions a ciblé des projets ayant trait à la jeunesse et à l'enfance, en tentant de décentraliser leurs actions dans les régions. L'internat de Kasserine est rongé par l'insalubrité, l'abandon. Grâce à cette exposition /collecte, les fonds récoltés ont été mis au service d'une rénovation et d'un entretien complet de l'édifice.

Pas moins de 26 artistes tunisiens de renom ont exposé leurs œuvres dans l'enceinte de la galerie " Musk & Amber " pendant quelques jours. Des œuvres picturales de plasticiens et d'artistes peintres ont orné l'espace comme celles d'Alia Cherif Derouiche, Zied Lasram, Hind Megdiche, Walid Zouari, Amine Chaouali, Safa Attyaoui, Afifa Ben Yedder, Aziza Guermazi, Besma Haddaoui, Emna Gargouri Largueche, Faiza Karoui, Houda Tabka, Hammadi Ben Neya, Irane Ouanès, Houda Ajili Harbaoui, Hela Ammar, Mohamed Ben Dhia, Majed Zalila, Mourad Harbaoui, Mohamed Ben Soltane, Miriam Affes, Mona Djamal Siala, Mona Chouk, Nadia Zouari, Sonia Said et Olfa Moalla.

L'action commune s'est déroulée sur cinq jours et s'est distinguée par la vente de nombreuses toiles, et d'œuvres d'artistes exposants, participant. Les membres du Club Lions Tunis La Marsa, l'équipe " Musk & Amber " et la maison Farida ont contribué à la finalisation de cette action au profit des nécessiteux.D'autres suivront.