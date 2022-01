Afrique: CAN 2021 - " Nous n'avons jamais douté ", Youssef Msakni à propos de la victoire de la Tunisie sur le Nigéria

Youssef Msakni a parlé de ce qui a fait la force des Aigles de Carthage au sortir de leur succès face au Nigéria, lors des huitièmes de finale de la CAN 2021.

Après un premier tour quasi parfait, les Super Eagles ont été éliminés en huitièmes de finale de la CAN 2021 par la Tunisie grâce à un but de Msakni à la 47e minute de jeu.

Passée par le repêchage et diminuée par le Covid-19, la Tunisie a fait fort sensation face aux Nigérians. Les Aigles de Carthage en aucun moment n'ont abdiqué. Ben Said et ses coéquipiers ont fait preuve de solidarité défensive et n'ont jamais douté malgré la pression émise par le Nigéria aux derniers instants de la partie.

" Il y a eu des moments difficiles, mais nous n'avons jamais douté de nos capacités, ni du staff ni de quoi que ce soit. Ce soir nous avons prouvé que nous avons des qualités et nous avons rendu fiers tous les Tunisiens. Ce n'est pas fini. Nous allons continuer à travailler pour affronter le prochain match avec la même envie et aller le plus loin possible ", a déclaré le joueur de 31 ans.