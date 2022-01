Togo: Des missionnaires toujours prêts à recommencer, dans des milieux et des contextes de plus en plus variés

Lomé — Le premier rapport de ... le nouveau monde. "Après avoir quitté Kolowaré le 30 décembre dernier, je suis à Lomé au séminaire de propédeutique, année de préparation pour entrer à la Société des missions africaines, avant de commencer le cycle philosophique de trois ans". Père Silvano Galli, missionnaire SMA, depuis plus de 10 ans au Togo a raconté à l'Agence Fides le début de sa nouvelle aventure dans la capitale (voir Agence Fides 22/12/2021). "Ici, dans le sud, je suis immergé dans un contexte urbain avec de nombreuses opportunités absentes du monde rural de Kolowaré - souligne-t-il -. Nous sommes invités dans l'ancienne Maison régionale composée de deux grands bâtiments, entièrement rénovés pour accueillir les jeunes. Le supérieur du séminaire est le père Walter, diplômé en psychologie, et les jeunes ont tous des diplômes universitaires. Je les accompagne".

Les possibilités de loisirs ne manquent pas dans la maison, "contrairement à Kolowaré, ici dans le sud, les possibilités sont nombreuses. À côté de notre maison se trouve un terrain de football où, deux fois par semaine, nos élèves jouent au football. Récemment, nous sommes allés à la rencontre de deux écrivains togolais, collectionneurs d'histoires et de contes, à l'Institut Goethe de Lomé. Par ailleurs, et c'est très important, il y a quelques jours, nous nous sommes rendus dans l'un de nos dispensaires où nous avons reçu la troisième dose du vaccin Covid-19.

Au 30 décembre 2021, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, plus d'un millier de Togolais avaient reçu la dose de rappel. Lancée le 10 mars, la campagne de vaccination a évolué très rapidement dans le pays, avec notamment l'obligation de présenter un laissez-passer sanitaire pour entrer dans les bâtiments publics et les lieux de culte. Cette mesure, demandée par des organisations de la société civile, des chefs religieux et des politiciens, est toujours en vigueur et devrait être étendue à d'autres lieux publics compte tenu de l'augmentation des cas pendant les vacances de Noël. Au 4 janvier 2022, 376 cas positifs ont été identifiés, ce qui porte le nombre de patients à plus de 32 000 et 251 décès.