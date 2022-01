Congo-Kinshasa: Stage des Léopards - Mazembe et la Fécofa polémiquent sur la convocation des joueurs

La convocation des joueurs en sélection nationale a été au coeur d'une polémique entre le Tout-Puissant Mazembe et la coordination de l'équipe nationale de football à la Fédération congolaise de football association (Fécofa)...

Trois joueurs du Tout-Puissant Mazembe ont été convoqués pour le stage des Léopards à Bahreïn, dans le golfe persique. Il s'agit d: gardien de but Siadi Ngusia Baggio, du défenseur central, Kevin Mondeko et du latéral Ernest Luzolo. L'entraîneur des gardiens de but, Robert Kidiaba, fait également partie de la délégation de Mazembe au sein des Léopards pour ce stage.

La direction du club de Lubumbashi n'a, cependant, pas salué la manière dont les joueurs ont été convoqués. Dans un communiqué publié sur le site web officiel du club signé par son directeur de communication, Héritier Yindula, Mazembe a accablé la coordination de l'équipe nationale à la Fécofa qui aurait directement informé les joueurs de ce stage, sans s'en référer aux clubs.

" Le Tout-Puissant Mazembe (TPM) s'insurge contre le mode opératoire adopté dans la gestion de l'équipe nationale de la RDC. Des convocations directement transmises aux joueurs sans en informer le club! Drôle de méthode qu'on ne connaissait pas jusqu'ici... Comment peut-on expliquer que les collaborateurs de la Fécofa en charge des convocations ne s'adressent qu'aux joueurs sans passer par leur club ? Vilaine méthode. On ne sait si c'est contre les espèces sonnantes et trébuchantes avec autre promesse : agir demain comme agent joueur, parce qu'ayant qualifié la RDC à la Coupe du monde. Pour le fameux stage au Bahreïn, seuls les sélectionnés savaient qu'ils y prendraient part, alors que le club ignorait un quelconque voyage de ses joueurs ! Quelle manière de faire chez la coordination de l'équipe nationale ! Le TPM est en droit de s'y opposer. Et demain, on criera et on attaquera la position logique du club ", a réagi le TPM.

Le club de Lubumbashi ajoute : " Des convocations et titres de voyage directement transmis aux joueurs, ces méthodes cavalières n'existent que chez nous au Congo démocratique ! Comment admettre que les personnes chargées de cette tâche à la Fécofa sont, par ailleurs, celles qui ont planifié, aidé en logistique et mis en place la fuite de certains de nos joueurs vers d'autres horizons ? Un comportement d'agent de joueur totalement incompatible avec une responsabilité fédérale. Et donc inacceptable ".

La Fécofa réplique...

Le secrétaire général de la Fécofa, Belge Situatala, a vivement contredit la direction du club de Lubumbashi par rapport à cette accusation. " Ce communiqué n'engage que son auteur. La Fécofa administrativement est assez organisée. Les joueurs du Tout-Puissant Mazembe qui sont convoqués sont au nombre de trois, et une convocation collective a été adressée au club. Nous avons la preuve d'envoi. Nous n'avons jamais convoqué les joueurs directement ", a-t-il répondu.

" La Fécofa ne lance les pré-conventions et convocations que quand elle a la liste du sélectionneur. Nous ne pouvons pas le faire dès lors que le sélectionneur n'a pas encore envoyé sa liste. Le secrétariat de Mazembe est outillé. Dès lors qu'il est convaincu d'une situation qui porte préjudice à leur intérêt, ils savent comment ils agissent. Ils n'agissent pas dans les réseaux sociaux ", a expliqué le patron de l'administration de la fédération. Au finish, le TP Mazembe a finalement libéré ses joueurs pour rejoindre le groupe à Bahreïn.