Congo-Brazzaville: Livres - " Compromis " et " Instants d'exil " d'Albien Gakegni

Publié aux éditions Edilivre-Aparis, " Compromis " est un roman de 174 pages qui relate l'histoire de deux amoureux dont l'union est rendue difficile. Par contre dans le recueil des nouvelles " Instants d'exil " de 146 pages paru à la même édition, il s'agit de montrer qu'on devrait parler des littératures d'exil et non d'une littérature d'exil.

Le livre "Compromis" est constitué de dix-sept textes, que sont Dans la cour ; Restaurant l'orientalisme ; Place de la République ; Institut du monde anglophone ; Le bureau des élus ; Au Crous; Café censier ; Censier ; Le bureau des élus ; Chez Farrah ; Le bureau national ; Métro censier ; A la maison ; Tata Samira ; Le père d'Adrien ; Une journée particulière ; et La décision.

Sara est surprise d'apprendre que son ami, Adrien, est amoureux d'elle. Lorsque le sentiment devient réciproque, les différences culturelles s'imposent brusquement en véritable obstacle à cette relation. Mais convaincue d'être celle qui mérite le cœur de ce jeune homme attentionné, elle décide de braver la figure autoritaire de sa mère, ainsi que le précepte qui interdit l'union avec un homme d'une autre religion.

En effet, le compromis entre les deux amoureux est dû à l'impossibilité de s'unir naturellement puisque la fille, musulmane, ne saurait se marier avec un homme d'une autre religion (catholique dans le cas échéant). Mais l'amour étant plus fort que toutes les restrictions, accepter l'autre tel qu'il est (avec sa religion et tout ce qui le concerne) devient l'ultime chose à faire.

Selon l'auteur, le titre "Compromis" a été un choix pour à la fois résumer l'histoire racontée et donner une orientation à toutes réflexions sur l'ouvrage.

" Instants d'exil ", un recueil de nouvelles

" Le titre Instants d'exil illustre bien qu'il y a dans ce livre plusieurs réflexions qui ont été menées sur la notion d'exil. Chaque instant se rapportant à une nouvelle. Dans chaque nouvelle, je montre une manière différente de s'exiler de la réalité pour penser le monde autrement ", explique Albien Gakegni.

L'auteur ouvre son recueil de nouvelles avec la présentation de ce qu'est l'exil. Ce fantasme que l'individu assimile à l'existence réelle alors qu'il ne s'agit que d'une transposition de ses désirs. Un vrai travail d'écriture autour des notions d'errance, de déportation, de voyage au bout de ce qu'est la notion de l'humanité aujourd'hui, de philosophie et d'histoire, de l'être, du néant, du temps et de la connaissance. L'ensemble de ce livre présente les différents moments pendant lesquels l'être humain se détache de son environnement et de ce qu'il fait, pour errer hors de lui, en dehors de la réalité. " Si le domaine littéraire s'identifie à la vie réelle, il est à croire qu'ici le rêve du promeneur solitaire est peut-être au centre de la création ", écrit l'auteur.

Les thèmes qui figurent dans ce livre, notamment Instants d'exil ; Le vœu d'Esther ; Un amour impossible ; Le père Bonvoulon ; L'étrange vie de Camélia ; Runof et les âtres de lumière sont évoqués dans une dimension qui dépasse tout humanisme. Car même si l'amour pour son jeune prince est la raison de la joie, venger la mort de son unique frère devrait être un désir qui s'accomplirait avec hardiesse et empressement. Mais Irna choisira la fuite plutôt que de faire punir Jule qu'elle défendra encore, en prétextant son ignorance. Aussi, croire aux rêves d'un enfant qui s'identifierait aux faits réels n'est pas toujours une préoccupation parentale. Enfin, aucune moralité religieuse ne se permettrait un mariage entre deux jeunes de même sexe dans l'unique intention de pousser les deux familles à se réconcilier.

Né le 8 juin 1986 au Congo-Brazzaville, Albien Gakegni est étudiant en master études de genres et littératures francophones. Il est membre du Conseil d'administration de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, et aussi membre du Conseil académique de l'Université Sorbonne Paris cité qui est une communauté d'universités et d'établissements.