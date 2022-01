Congo-Brazzaville: Ligue de taekwondo de Brazzaville - Lancement d' une plateforme de formation des cadres techniques

La ligue de taekwondo de Brazzaville, en partenariat avec le Centre excellence Sports Congo que préside Me Alec Bokas M'boutou, a organisé le 23 janvier un séminaire sur les performances sportives au profit des pratiquants des différents arts martiaux. Ce moment d'échange se tiendra désormais de façon régulière.

Organisé sur le thème " Théorie de l'entraînement et les facteurs-clés de performance sportive ", le séminaire marque la reprise des activités au niveau départemental. La ligue a également profité de ce moment de partage pour inviter les pratiquants des arts martiaux à s'habituer à ce nouveau cadre qui servira à renforcer les capacités des uns et des autres (instructeurs de club, coach et préparateurs physiques).

D'après le président de la ligue, Robinson Loussakou, le partenariat avec le Centre excellence sports Congo est mis en place afin d'offrir au sport national, en général, et au taekwondo, en particulier, une occasion de promouvoir leur discipline respective. "Notre vision est de créer une synergie entre les sports pratiqués dans le pays et plus précisément dans le département de Brazzaville afin de contribuer à relever le sport congolais en l'équipant et en renforçant les capacités des cadres techniques. Ces derniers doivent être capables de produire des athlètes qui vont occuper des podiums au niveau international. De nos jours, il n'est pas possible de faire des podiums si nous ignorons les sciences appliquées au sport ", a-t-il indiqué.

Notons que cette première édition a connu la participation de quarante-et-une personnes qui ont vivement salué cette initiative. Elle s'est déroulée après le conseil départemental extraordinaire qui a eu lieu le15 janvier dernier.