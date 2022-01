Maroc: INDH - A Skhirat-Témara, la généralisation du préscolaire va crescendo

Skhirat — L'effort de généralisation du préscolaire prend de l'ampleur dans la préfecture de Skhirat-Témara, particulièrement dans les zones rurales, grâce au soutien fort apporté par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) aux côtés des acteurs concernés.

L'offre éducative en milieu rural s'est en effet étoffée par la réalisation de deux unités préscolaires au niveau de la commune "Sabbah" (Unité Dbidib) et la commune "Manzeh", dans le cadre de l'INDH en partenariat avec l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) et la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS).

Ce projet mené dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'éducation (24 janvier), fait partie du plan pluriannuel 2019-2023, à travers lequel l'INDH met au jour chaque année des initiatives de promotion du préscolaire rural dans la circonscription de la préfecture de Skhirat-Témara entre autres.

Ainsi, trois unités préscolaires avec cinq classes ont été mises en place en 2021, contre 12 unités comprenant 15 classes en 2020, tandis que l'année 2019 a vu la réalisation de 12 unités préscolaires dotées de 17 classes.

"Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de l'activation du troisième axe pour la promotion du préscolaire rural en partenariat avec la FMPS et l'AREF, vise à généraliser un préscolaire de qualité et à offrir l'accès à ce cycle à toutes les couches sociales", a déclaré à la MAP Omar Ouacha, de la Division de l'action sociale (DAS) de la préfecture de Skhirat-Témara, en charge du préscolaire au sein de l'INDH.

Partant du constat selon lequel le préscolaire représente une étape essentielle dans la vie scolaire de tout un chacun, l'initiative se donne l'ambition de promouvoir un environnement éducatif moderne et approprié pour les enfants du monde rural, sur un pied d'égalité avec les élèves dans les grands centres urbains, a-t-il dit.

La responsable régionale de la FMPS, Abla Fatima Zahra, a pour sa part indiqué que "depuis le lancement officiel de ce projet en 2019, le préscolaire rural à Skhirat-Témara a vécu au rythme d'une nouvelle dynamique, pour atteindre aujourd'hui 37 classes pour les enfants dans les zones rurales.

"Nous avons conçu des projets similaires au titre de l'année 2022 pour achever tous les axes de l'initiative, afin de rapprocher le préscolaire moderne des enfants du monde rural de la région et de donner une seconde chance à ces enfants", a-t-elle poursuivi.

La FMPS s'est attachée, depuis sa création, à proposer des ateliers pédagogiques prenant en charge les enfants du monde rural, tout en développant des stratégies et une vision pédagogique adaptée susceptibles de contribuer à l'ouverture des enfants sur leur environnement éducatif, a expliqué Mme Fatima Zahra.

Par ailleurs, et dans le cadre de sa troisième phase, l'INDH s'est investie, en appui au département de l'Éducation nationale, dans le vaste chantier de la généralisation de l'enseignement préscolaire en milieu rural. À mi-parcours de cette phase III, le bilan des réalisations est porteur d'espoirs. La période 2019-2021 a connu la programmation de quelque 8.000 unités préscolaires, dont environ 3.790 sont déjà opérationnelles.

Dans ces établissements, plus de 71.000 enfants issus du monde rural bénéficient actuellement d'un encadrement de qualité, auxquels s'ajoutent plus de 36.000 enfants bénéficiaires qui ont déjà intégré l'école primaire. La création de ces unités a permis d'encourager la préscolarisation des filles dans le milieu rural - elles représentent la moitié des inscriptions -, et de promouvoir l'emploi féminin dans le monde rural, avec la création d'environ 4.520 postes d'éducateurs, dont 68 % occupés par des femmes,

Ainsi, en célébration de la Journée internationale de l'éducation (24 janvier), sous le thème "Changer de cap, transformer l'éducation", l'INDH s'est inscrite pour faire émerger une vision solidaire de l'éducation, en tant qu'acteur engagé dans la transformation éducative.

Cet évènement, initié par l'UNESCO, constitue un appel à faire émerger une vision solidaire de l'éducation, dans laquelle s'inscrit l'INDH, qui depuis le lancement par le Souverain en septembre 2018 de sa troisième phase, s'est attelée à lutter contre les principales entraves à un développement humain durable et inclusif.

Après tout, en réunissant les conditions d'une scolarité réussie tournée avant tout vers la qualité des apprentissages, l'INDH s'érige en fer de lance dans l'effort de concrétisation de la grande ambition royale, celle de faire de l'éducation une puissante locomotive du développement équitable et durable du Royaume.