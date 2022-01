Maroc: La Fondation Zakoura célèbre ses 25 ans d'engagement en faveur du développement humain

Casablanca — La Fondation Zakoura a symboliquement choisi de souligner ses 25 ans d'engagement en faveur du développement humain ce 24 janvier, Journée Internationale de l'Éducation, a indiqué la Fondation dans un communiqué.

"25 années d'histoire(s) que la Fondation célèbre avec ses bénéficiaires, enfants d'hier et adultes d'aujourd'hui, une génération entière de jeunes travailleurs, toute une communauté liée par l'espoir et la volonté", souligne la fondation, qui précise que durant ce quart de siècle, la confiance de partenaires engagés et la mobilisation d'une équipe dévouée ont permis à celle-ci de poursuivre sa mission pour une éducation inclusive et de qualité pour tous.

Ils lui ont également permis de déployer des programmes intégrés dédiés aux communautés des douars, d'innover dans ses approches mais aussi dans ses projets pour mieux servir et désenclaver les populations en zones rurales, fait savoir la même source.

Dans un monde en constante mutation, où les inégalités sont vite exacerbées, l'éducation, l'entreprenariat social & l'employabilité, ainsi que l'empowerment jouent un rôle primordial pour réduire la fracture sociale.

Ainsi, trois axes stratégiques sur lesquels la Fondation concentre ses efforts en tant qu'acteur confirmé du tiers secteur au Maroc et qui s'inscrivent parfaitement dans la vision du Nouveau Modèle de Développement, notamment pour une transformation profonde du système éducatif, la formation, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des apprentissages.

Animée par cette motivation de contribuer à un Maroc meilleur, la Fondation rappelle l'importance de la capitalisation des expériences réussies et la mutualisation des efforts entre acteurs institutionnels, nationaux, internationaux et la société civile, souligne le même document.

Elle appelle ainsi à la mobilisation de tous et ambitionne, avec l'appui de ses partenaires, donateurs, collaborateurs et bénévoles, tous unis autour d'un mot d'ordre "Le devoir d'agir", de capitaliser sur les remarquables réalisations à son actif pour en bâtir de nombreuses autres pour les (25) années à venir !

A cet effet, le président de la Fondation, Jamal Belahrach a déclaré: "Un travail remarquable a été fait par l'équipe de la Fondation durant l'année 2021, une année encore très marquée par la présence du Covid-19 et pourtant, grâce au dévouement et au professionnalisme de chacun d'entre eux, de très belles réalisations ont été concrétisées !".

2022 une année de consolidation des acquis, un tremplin pour les 25 prochaines années

En effet, la Fondation Zakoura va poursuivre son engagement en faveur du développement humain à travers ses 3 axes stratégiques d'intervention et selon une démarche intégrée privilégiant l'inclusion des communautés.

"Avec le Zakoura Lab, la Fondation va renforcer son engagement pour la qualité et l'innovation en éducation, pour le développement de projets conçus pour agir comme levier d'inclusion sociale et numérique" a ajouté M. Belahrach.

La contribution à la transformation du système éducatif, le lancement de programmes et d'initiatives citoyennes pour l'employabilité d'une jeunesse prometteuse, l'appui à l'entreprenariat des jeunes et des femmes, l'empowerment, la formation et la qualification d'acteurs sociaux et de ressources décisives pour l'amélioration des apprentissages ... seront au cœur de la vision de la Fondation pour les prochaines années.

Et de soutenir que concrètement, la feuille de route de la Fondation reposera sur différents sous-axes, à savoir, l'appui social & familial à travers un programme d'éducation parentale, coaching et cellules d'écoutes et orientation, un appui éducatif et scolaire (préscolaire, remédiation scolaire, apprentissage des langues, collège numérique, école de la 2e chance nouvelle génération) ainsi que l'épanouissement & l'Eveil : SEL (Apprentissage socio-émotionnel), STEM (Science -Technologie - Ingénierie - Maths ), sport, soft & life skills, etc.

Il est également, question, d'appui à la citoyenneté (programmes d'éducation civique et d'éducation à l'environnement), l'Empowerment et le renforcement de capacités des acteurs locaux, de l'écosystème éducatif et du développement humain et la labélisation dédiée aux associations, en privilégiant une approche orientée vers le transfert d'expertise et le faire-faire ainsi qu'une formation à travers la Zakoura Academy de futurs acteurs de la société civile et création de pôles de compétences associatifs.

"En tant que centre de formation expert en éducation et détenant une forte expérience dans l'accompagnement des acteurs de l'écosystème, la Zakoura Academy va jouer un rôle crucial dans l'engagement de la Fondation à accompagner le plan national pour l'impulsion du capital humain des générations montantes", a souligné pour sa part, Mohamed Zaari, directeur exécutif de la Fondation.

Par ailleurs, animée par un esprit d'innovation et d'amélioration continue de ses programmes portés par le Zakoura LAB et par la volonté de trouver des solutions éducatives réduisant les disparités sociales, la Fondation Zakoura continuera notamment d'intégrer les TICs à tous ses programmes et modèles d'éducation. Des projets qui s'inscrivent pleinement dans un dessein de promotion d'une éducation de qualité pour tous et les recommandations du nouveau modèle de développement et qui sont possibles grâce aux partenariats publics-privés et tiers secteur.

Avec vous, tout devient possible!

Toutes ces réalisations, ces opportunités en éducation, formation et employabilité et leur impact sur des centaines de milliers de bénéficiaires directs et indirects n'auraient pu être possibles sans la mobilisation de tous que ce soient dans le cadre de partenariats, de contributions à travers le Fonds pour l'Éducation en zone Rurale - F.E.R, ou de dons libres.