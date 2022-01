Maroc: Relations bilatérales et échanges commerciaux au centre d'une rencontre entre le président de la CCISCS et l'ambassadeur du Pakistan au Maroc

Casablanca — Les moyens de renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et le Pakistan et d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays ont été au coeur d'une rencontre, vendredi à Casablanca, entre le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Casablanca-Settat, Hassane Berkani, et l'ambassadeur du Pakistan au Maroc, Hamid Asghar Khan.

Lors de cette rencontre, à laquelle a pris part le Consul honoraire du Pakistan au Maroc, Ali Tazi, M. Asghar Khan a souligné la nécessité de promouvoir les échanges d'information et de communication entre la CCIS-CS et l'ambassade notamment pour ce qui a trait aux programmes d'activités organisées par la chambre, indique un communiqué de la CCIS-CS.

Afin de consolider les relations économiques entre les deux pays, le diplomate pakistanais a préconisé la préparation de la signature d'un accord de coopération entre la CCIS-CS et la Chambre de Commerce de Karachi au Pakistan, ainsi que d'œuvrer à identifier les produits disponibles susceptibles de présenter une opportunité d'échange entre les deux pays, pour les communautés des hommes d'affaires tant marocains que pakistanais, ajoute le communiqué.

Pour sa part, M. Berkani a souligné que les hommes d'affaires marocains attachent une grande importance aux secteurs qui caractérisent le Pakistan, tels que le textile, le riz et les épices.

Les deux parties ont également convenu d'étudier la possibilité de créer une joint-venture entre les deux pays au Maroc pour fabriquer des vêtements et des textiles dont les produits seraient exportés vers l'Europe.

MM. Berkani et Asghar Khan ont également examiné la possibilité de programmer et organiser des missions pour des hommes d'affaires marocains et pakistanais après la levée de l'interdiction des voyages aériens en raison de la pandémie COVID-19, conclut le communiqué.