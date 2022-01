Sénégal: Ziguinchor - Benoît Sambou félicite Ousmane Sonko pour sa victoire

La tête de liste majoritaire de la coalition Benno bokk yaakaar à la mairie de Ziguinchor, Benoît Sambou a, au lendemain du double scrutin du 23 janvier, félicité le candidat de la coalition Yewi askan wi, Ousmane Sonko pour sa victoire tout en remerciant le Chef de l'État, Macky Sall pour dit-il, la confiance qu'il a placée en lui.

ZIGUINCHOR-Bien avant même le jour du scrutin, Benoît Sambou a déclaré qu'il accepterait les résultats qui seront issus des urnes. C'est ce qu'il a fait. Au lendemain de cette bataille électorale dont cinq candidats étaient en lice dans la commune de Ziguinchor, la tête de liste de la coalition présidentielle a adressé un message de félicitations au candidat de la coalition Askan wi, Ousmane Sonko. De plus, l'a-t-il souhaité bonne chance dans ses nouvelles fonctions de maire. " Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre des moments intenses de fraternité et d'échange avec les populations de Ziguinchor tout au long de cette campagne électorale. Les Ziguinchorois ont choisi et nous respectons leur décision. Mes félicitations à monsieur Ousmane Sonko pour sa victoire. Nous lui souhaitons bonne chance ", a posté hier matin, Benoît Sambou sur sa page Facebook.

Aussi, il a tenu également à adresser ses remerciements au Chef de l'État, Macky Sall " pour la confiance et l'accompagnement ". A son colistier, Seydou Sané et à aux autres membres de la coalition au pouvoir, le ministre d'État Benoît Sambou a salué " leur engagement et l'abnégation dont ils ont fait montre pour porter notre message et promouvoir notre projet social et économique 'Ziguinchor bou bes'".