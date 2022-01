Afrique: CAN 2022 - La Gambie de Musa Barrow surprend la Guinée

Pour sa première participation continentale, Gambie se qualifie pour les quarts de finale en battant la Guinée 1-0 à Bafoussam.

Qualifié pour le second tour sans totalement convaincre, la Guinée avait perdu plus qu'un match face au Zimbabwe : le Syli avait aussi perdu son capitaine et maître à jouer, Naby Keita.

En revanche, la surprenante Gambie pouvait bel et bien compter sur Musa Barrow, l'attaquant star de l'équipe, auteur d'un but et de deux passes décisives lors de la phase de groupes.

C'est d'ailleurs lui qui allume la première mèche ; un missile du pied gauche aux 25 mètres, en se retournant, trop axial pour tromper Aly Keita (13e).

Par la suite, dans ce match bien cadenassé, il a toujours tenté d'accélérer pour apporter le danger.

En seconde période, il a délivré son équipe en effectuant un superbe contrôle orienté vers le but pour mystifier Sory Conté et ajuster Keita d'un plat du pied gauche au ras du poteau (71e).

Quelques instants plus tard, Conté pensait égaliser et effacer sa bévue défensive, mais l'arbitre annulait légitimement son but pour un hors-jeu.

Plutôt dominateurs dans l'ensemble, les hommes de Tom Sainfiet ont ensuite eu un maximum de chance lorsque Sory Conté, encore lui, expédie un centre-tir sur le poteau puis, dans la continuité de l'action, Kanté voit sa frappe déviée sur la barre (90e+2).

Trop tôt pour dire s'il s'agit de la chance du champion. Mais incontestablement cette Gambie est cohérente dans son expression collective et tactique.

Samedi, les Scorpions affronteront le vainqueur du match Cameroun-Comores. Espérons pour eux que leur préparation ne soit pas aussi agitée que celle des Comores, adversaires des Lions Indomptables en huitièmes de finale.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Tom Saintfiet avait dénoncé les mauvaises conditions infligées à son équipe : " " Six joueurs dorment dans la même chambre, avec le même sanitaire, la même douche et seuls trois membres du staff ont une chambre individuelle. Les autres dorment à deux dans le même lit, au temps de la Covid. L'hôtel et les infrastructures où nous sommes, j'ai travaillé quatorze ans en Afrique, je n'ai jamais vu ça ".

Si sa fédération s'est ensuite excusée auprès de la CAF, les accusations du technicien belge ont été corroborées par celle de Mario Marinica, le sélectionneur du Malawi, qui estiment que les petites équipes ne bénéficient pas du même traitement logistique et sportif que les favoris supposés.

Rappelons que le Malawi sera l'adversaire du Maroc ce mardi à Yaoundé.