Afrique: 8èmes de finale CAN 2021 Sénégal-Cap vert - Les "Lions" face au défi Cap-verdien

L'équipe du Sénégal s'attaque ce mardi aux huitièmes de finale de la CAN-2021 en affrontant, au stade omnisports de Bafoussam, celle du Cap-Vert. Dans ce deuxième derby ouest africain après celui de Guinée-Gambie, les Lions restent naturellement favoris face aux Requins Bleus. Après une première phase, peu convaincante, les Lions n'ont plus le droit à l'erreur. Il s'agit de gommer les imperfections dans le jeu, monter en puissance et d'endosser le rang de favoris de la compétition.

(BAFOUSSAM, Cameroun) - Les choses sérieuses vont débuter pour l'équipe du Sénégal dans cette CAN-2021 qui va affronter ce mardi 25 janvier, au stade omnisports de Bafoussam, le Cap-Vert dans le deuxième derby ouest africain du tableau des 8emes de finale. Les Lions vont engager un tournant décisif dans cette phase à élimination directe. Ce sera également le point de départ d'une nouvelle dynamique que le Sénégal va tenter d'impulser en direction de cet objectif majeur de trophée.

Arrivés en tête de sa poule B sans le moindre but encaissé mais avec un seul petit but marqué, les Lions n'ont pas encore abordé la compétition sous les meilleurs auspices. Même si l'essentiel a été fait avec la qualification en poche, la phase de groupes est restée mitigée.

Si tout avait commencé avec une victoire peu convaincante face au Zimbabwe (1-0), les deux matchs nuls blancs concédés respectivement devant la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0) ont fait poindre pas mal de doutes. Peu rassurante sur son jeu, la bande à Sadio Mané devrait montrer d'autres dispositions pour pouvoir poursuivre l'aventure. A défaut, rentrer à la maison. Sur le papier, il n'y a pas photo et le Sénégal partira nettement favori face à des Requins Bleus, invités dans le top 16 africain suite à une troisième place dans le groupe A.

Si on s'appuie sur ce qu'on a vu depuis le début des 8e de finale avec son lot de surprises et de matchs pièges, les Lions doivent resserrer la garde face à une formation qui jusqu'ici leur réussit plutôt bien lors de leurs différentes confrontations. Les Lions restent sur une série de trois victoires face aux Requins Bleus ces dernières années, dont une en amical en juin dernier au Sénégal.

Gagner et poursuivre sa montée en puissance

Les données sont simples pour Aliou Cissé et ses hommes : Continuer la montée en puissance et endosser enfin le costume de favori qui leur a été taillé avant le début de la compétition. Pour cela le Sénégal a l'obligation de gommer les imperfections notées sur le plan tactique, le manque criard d'efficacité devant le but et proposer un jeu plus conquérant. Dans cet élan, le sélectionneur national est, un peu plus clair en déclarant qu'il n'attendait céder la moindre parcelle à son adversaire. Autrement dit, il faudra gagner ou rentrer à la maison.

" Comme je l'ai dit, à nous de hisser notre niveau de jeu et de montrer qu'on est capable de pratiquer un football qui peut déstabiliser cette équipe Cap-Verdienne. Ça ne sera pas un match facile, on le sait parce qu'en face, on aura une équipe hyper-motivée qui n'est pas là par hasard. A nous d'aller jusqu'au bout de cette rencontre là pour la gagner ", a indiqué le sélectionneur des Lions.

En face, ils trouveront des Requins Bleus excités et aux dents acérées. Ryan Isaac Mendes, l'ailier du Cap Vert croit aux chances de son équipe face aux Lions. "Je ne dirais pas que c'est le meilleur moment. Ce n'est jamais facile de jouer contre le Sénégal. C'est une grande nation de football. Ils ont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs au monde. Ça va être compliqué. Mais, c'est un match qui nous excite forcément parce qu'on veut toujours affronter les meilleurs. On sera prêts. À eux d'être prêts aussi", a t-il clamé.