Afrique: Brèves - Écho de la CAN 2021 au Cameroun

100 marabouts en renfort: Le Cameroun ne lésine pas sur les moyens mystiques. Tous les coups sont permis pour gagner le trophée à la maison. Alors que tout le monde s'interroge sur l'absence de cas de Covid au sein des Lions indomptables, la presse annonce le renfort de 100 "puissants" marabouts. L'obscurantisme est en marche ! Les Sénégalais sont avertis.

204 millions en primes: En plus des 7 millions de primes de qualification, les 4 millions de primes de participation, chaque joueur, chaque membre du staff technique et médical, chacun des quatre agents (deux du ministère et deux de la Fédération) a empoché 4 millions. Ce qui fait un total de 204 millions FCFA. Si ce soir les Lions réussissent à battre les Requins Bleus du Cap Vert, ils vont encaisser chacun 5 millions de plus.

Elections locales à Bafoussam: Les résultats des élections locales étaient très bien suivis par les différentes délégations sénégalaises. La tension était même palpable chez certains à cause de beaucoup de candidats sportifs. C'est le cas de Me Augustin Senghor (Gorée), Matar Ba (Fatick), Abdoulaye Saydou Sow (Kaffrine), Mohamed Djibril WADE (Biscuiterie), Mameboye Diao (Président As Kolda), Yaya Baldé dit Zeus (membre du ComEx de la FSF), Abdoul Aziz Gueye (ancien président de l'Us Ouakam), Ibrahima NIANG (Secrétaire général adjoint FSF), Badara Ndiaye (Premier vice-président Sports Travaillistes, Régisseur des bourses) etc.

Restaurant de Amadou Kane: Le quatrième vice-président de la FSF, tout puissant président de l'ONCAV connu pour sa générosité légendaire en restauration, ne l'a pas laissé à son domicile à Amitié. A la résidence Sare, le frère de Mamadou Elimane Kane, nouveau maire de Thilogne, c'est le "Guente Toubab" tous les jours. Journalistes, dirigeants, chauffeurs, personne n'est laissé en rade. Même les gardiens et les policiers camerounais sont servis au petit déjeuner, déjeuner et dîner. Il est appuyé dans sa tâche par OUSMANE THIANE Sarr, MBAYE MBOW alias Motsepe et autres Abdoulaye Cissé. La TERRANGA sénégalaise !