Sénégal: Saint-Louis/ Mansour Faye rempile à la tête de la commune

Le maire sortant de la commune de Saint-Louis et vainqueur provisoire des élections municipales du dimanche 23 janvier s'engage à être le maire de tous les Saint-Louisiens et à poursuivre ce qu'il a commencé. Mansour Faye a fait face à la presse hier, lundi 24 janvier, pour se prononcer sur les résultats de la Coalition Benno Bokk Yaakaar qui a également remporté le poste de Président du Conseil départemental de Saint-Louis. Il a encouragé les sept (7) autres candidats tout en les invitant à venir travailler avec lui pour le grand bonheur de tous les Saint-Louisiens.

Après avoir rendu un vibrant hommage aux militants et sympathisants de la Coalition Benno Bokk Yaakaar qui leur ont renouvelé leur confiance en les réélisant à la tête de la commune de Saint-Louis pour Mansour Faye et du Conseil départemental pour Me Moustapha Mbaye, les deux leaders se sont engagés à relever tous les défis de développement de cette commune de Saint-Louis et du département. Ayant pris la parole, le candidat vainqueur suite aux résultats provisoires, Mansour Faye, a longuement félicité toute l'équipe qui a travaillé à obtenir cette victoire.

"Vous avez choisi la continuité, l'action à la place du discours, bref, la marche irréversible vers l'émergence. Je voudrai rendre un vibrant hommage aux électeurs qui ont voté massivement pour nos deux listes. La liste majoritaire communale de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar est arrivée en tête avec 40,26% des suffrages. Pour le département de Saint-Louis, le candidat Moustapha Mbaye est arrivé avec près de 41% des voix. Cette victoire nous réconforte et nous ouvre ainsi les portes pour un second mandat à la tête de la commune et du département de Saint-Louis", s'est réjoui Mansour Faye.

Il a tenu également à remercier le Chef de l'État Macky Sall pour la confiance renouvelée en sa personne.

"Je m'engage à être le maire de tous les Saint-Louisiens", a-t-il dit tout en exprimant sa volonté et détermination à œuvrer pour poursuivre le travail abattu depuis 2014. Il n'a pas manqué aussi d'encourager les autres candidats de l'opposition qui cherchaient le fauteuil de maire de cette commune de Saint-Louis.

"Ils ont aujourd'hui tout mon respect et ma considération car être candidat, c'est d'abord aimer cette ville qu'est Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle je les invite modestement et humblement à se joindre à nous pour le développement de notre commune", a fait savoir Mansour Faye lors de cette rencontre avec la presse locale.