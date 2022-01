Afrique: Résultats au Fouladou - Mame Boye Diao détrône Bibi, Moussa Baldé gagne largement le département

Le prochain maître de Kolda sera Mame Boye Diao qui vient de détrôner Abdoulaye Bibi Baldé, son camarade de parti. C'est du moins les résultats sortis des urnes en attendant la fin du processus. Ce lundi matin ; il s'est réjoui de la confiance des Koldois et a profité de l'occasion pour décliner ses priorités pour sa ville natale. " Mon ambition, c'est de combattre la pauvreté qui sévit à Kolda", a-t-il indiqué dans sa déclaration faite depuis le QG de sa coalition sis au quartier Sikilo.

Mameboye Diao entend mettre en œuvre un plan directeur qui permettra une meilleure prise en compte des préoccupations de cette frange de la population.

" Les jeunes seront organisés, formés, encadrés, accompagnés. Car nous sommes conscients que la jeunesse est le fer de lance de toute communauté qui se veut prospère ". Avant d'indiquer : " l'amélioration de la situation des jeunes de Kolda est une urgence ".

Ainsi, a-t-il promis de "s'atteler à apporter une solution durable pour la question de l'employabilité". Pour promouvoir l'excellence scolaire et universitaire, M Diao décide de mettre ses émoluments de maire à la disposition des étudiants pour leur mieux-être dans les différentes universités. Les femmes ne seront pas oubliées. A l'image des jeunes, " elles seront aussi formées, encadrées, accompagnées et fiancées ", a annoncé le maire. Avant de signifier à ses futurs administrés que l'éclairage public et le pavage seront également au cœur de ses préoccupations. Ceci pour faire de Kolda une ville attractive.

A côté de Mameboye Diao, le Professeur Moussa Baldé est primé avec un score de plus de 60% en attendant la proclamation des résultats officiels par la justice. Le ministre a remercié les populations de la région qui font confiance au président de la République car partout BBY a gagné avec la liste parallèle donnant l'exemple de Kolda commune. Rappelons que sur ces résultats provisoires, l'alternance est survenue a la commune de Saré Bidji où Malang Mballo est battu par Bocary Baldé.

A Dioulacolon, c'est Bouba Mballo qui remplace Alphouseyni Baldé, et à Tankanto Escale, un proche de Mameboye Diao, Boun Omar remplace Abdoulaye Sow. Mais la plus grande surprise est venue de Mampatim où un des responsables socialistes Boubacar Mané a été battu par Amadou Diallo. Même scénario à Médina Chérif ou le Pr Gano est battu par Hotia Baldé. Dans le département de Médina Yéro Foulah seules 3 communes ont changé de maire : Fafacourou, Koulinto et Ndorna. Le président du département sortant Moussa Sabaly sauve son fauteuil. Rappelons que tous les résultats devront être encore validés par la justice avant d'être officiels.