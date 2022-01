Madagascar: Inondations à répétition - Le salut de la capitale viendrait du projet urbain

Les inondations sont devenues récurrentes dans la capitale sans qu'aucune solution pérenne ne soit avancée. Où est passé le projet urbain d'une certaine envergure?

Une prévision de longue date. Le maire Guy Willy Razana-masy a fait l'esquisse du " Grand Tana ". Son idée était d'étendre la superficie de la capitale, Antananarivo Renivohitra, avec les communes qui la jouxtent. Pour la désengorger et pour la soulager de la pression démographique à laquelle elle fait face. Avec des infrastructures publiques vétustes, ne répondant plus aux besoins de cette population dont le nombre n'a de cesse d'augmenter.

De façon exponentielle. Il suffit d'un crachin de quelques minutes pour inonder de nombreux quartiers. Les pluies diluviennes dans la nuit de lundi à mardi ont provoqué d'énormes dégâts humains et matériels. Au milieu de ce chaos d'une ampleur considérable, une question se pose. Pour quand le Projet de développement urbain intégré et de résilience, PRODUIR, va-t-il produire ses résultats. Il se présente comme suit.

Antananarivo connaît une croissance exponentielle avec plus de cent mille nouveaux habitants par an et une surface bâtie ayant augmenté de 50% depuis 2003. La zone métropolitaine du Grand Antananarivo, incluant la Commune Urbaine d'Antana-narivo (CUA) et 36 communes périphériques, abrite près de 3 millions de personnes, soit plus de 43% des citadins malgaches.

La forte exposition de la CUA aux inondations représente une menace importante pour la forte concentration de personnes et de biens dans la plaine inondable, en particulier pour les populations en situation vulnérable. La concurrence pour l'espace pousse les ménages à s'installer dans des zones à risque d'inondation mais proches des marchés du travail urbain. Dans certaines municipalités, jusqu'à 50% de l'environnement bâti se concentre dans des zones sujettes aux inondations.

Situation d'urgence

Sur sollicitation du gouvernement, la Banque mondiale s'est engagée à appuyer le développement urbain intégré du Grand Antananarivo sur le long terme, dans le cadre d'une série de projets.

Le premier projet de la série, le Projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR) bénéficie d'un financement IDA (Association internationale de développement) de 75 millions de dollars.

Le projet PRODUIR est mis en œuvre sous la tutelle du ministère de l'Aménage-ment du Territoire et des Services Fonciers (MATSF), qui en est également le maître d'ouvrage. L'exécution du projet s'étale sur une période de 5 ans, allant de 2019 à 2023.

Le projet vise de manière générale à améliorer les conditions de vie en milieu urbain et la résilience aux inondations des populations dans certains quartiers défavorisés du Grand Antananarivo. Parallèlement, le projet améliorera les capacités des acteurs à répondre rapidement et efficacement à une situation d'urgence/crise notamment les cas de catastrophes.

Plus spécifiquement, le renforcement de la protection contre les inondations des quartiers précaires figure parmi les priorités de PRODUIR. Ainsi, 48% des fonds sont destinés à la remise en état de fonctionnement des infrastructures hydrauliques, dont le canal C3 qui s'étale sur 12km. Celui-ci fait partie des trois principaux canaux de drainage des eaux pluviales de la plaine urbanisée d'Antananarivo. Des travaux d'amélioration et de réhabilitation seront également réalisés sur les bassins de rétention d'eau d'Anosibe et d'Andava-mamba, ainsi que sur les berges d'Ikopa et de la Sisaony. L'aménagement d'un site de dépôt des boues de curage ainsi que l'aménagement d'un site de réinstallation des populations affectées viendront accompagner ces travaux.

Par ailleurs, le projet PRODUIR intervient dans l'amélioration des quartiers précaires à travers la réalisation d'une étude urbaine et sociale et d'un Plan d'urbanisme détaillé (PUDé) de la zone d'intervention. Le PUDé donnera suite à la réalisation d'infrastructures structurantes et d'infrastructures à impacts directs dans les quartiers.