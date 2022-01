Congo-Brazzaville: Secteur privé - Le Figa va accompagner 1200 entreprises en 2022

Le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises (Figa) est entré dans sa phase opérationnelle par le soutien à l'entrepreneuriat.

Au cours d'un échange avec les opérateurs économiques, le 24 janvier à Brazzaville, le fonds a annoncé son engagement pour appuyer cent chefs d'entreprise et promoteurs de projets par mois, à travers tout le pays.

Depuis son lancement en janvier 2021, de nombreux porteurs de projets et jeunes entrepreneurs viennent solliciter du Figa l'accompagnement et le financement. En tant qu'établissement public administratif avec la personnalité morale et l'autonomie financière, le nouveau fonds est doté d'un capital initial de quinze milliards FCFA destiné principalement à assurer l'activité de garantie des prêts auprès des banques et établissements de microfinance.

Le Figa dispose, selon Sylvain Ndembi Mbouiti, le directeur de l'Impulsion et de l'accompagnement, d'un pipeline important des projets et promoteurs de projets qui veulent être accompagnés. " L'engouement des entrepreneurs devant nos guichets est extraordinaire, cela est constaté dans tout le pays ", a-t- il déclaré. Les équipes du fonds ont mené des campagnes de sensibilisation auprès des entrepreneurs à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Nkayi, à Owando, à Oyo et à Ouesso.

L'échange avec les principaux acteurs économiques de la capitale visait à les sensibiliser aux moyens mis en place par le Figa et les modalités d'accès au financement. Ce fonds a été créé pour accompagner l'écosystème entrepreneurial de la République du Congo, a ajouté cet intervenant, pour répondre aux problèmes liés à l'accès au service financier et au service non-financier.

" Le Figa a une centaine de dossiers sur la table, que lui ont transmis les structures d'appui partenaires comme la Chambre de commerce, de même que les directions départementales de Dolisie, Pointe-Noire, Oyo, Owando, Ouesso. Nous sommes fixés pour cette année 2022 d'accompagner 1200 jeunes entrepreneurs, en raison d'une centaine par mois ", a précisé Sylvain Ndembi Mbouiti.

À cela il faut ajouter que le fonds a signé, en juin 2021, des conventions d'octroi de garantie pour le financement des Petites et moyennes entreprises (PME) et Très petites entreprises avec les neuf banques de la place et d'autres conventions de partenariat pour la garantie des financements avec les établissements de microfinance. Mais les promoteurs de projets et chefs d'entreprise, à l'instar de Rodolphe Debangouet, responsable à la Société Alutongo Bernabé Brazzaville, réclament davantage de transparence et de flexibilité du Figa dans la sélection des dossiers.

Avec ses ressources disponibles, le fonds est en mesure de soutenir les projets de création d'entreprise et de l'artisanat dans le montage de dossiers financiers ; de garantir les crédits d'investissement consentis par les banques au profit des entreprises ; de négocier des partenariats avec tout organisme intervenant dans l'appui à la création et au développement des PME ; et de financier les programmes de renforcement des capacités des porteurs de projets et jeunes start-up.