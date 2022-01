Sénégal: Locales 2022 - Pr Moussa Baldé, candidat de Bby, gagne largement le département de Kolda

Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Pr Moussa Baldé, par ailleurs, candidat de la coalition Benno Book Yaakaar (BBY) au Conseil départemental de Kolda, a remporté largement la liste départementale. Selon les résultats provisoires, il a obtenu près de 60% des voix exprimées. Il a fait l'annonce en marge d'un point de presse qu'il a tenu, ce lundi, à Kolda.

A l'occasion, Pr Moussa Baldé a renseigné que les populations, qui ont vu et apprécié les réalisations concrètes du Conseil départemental de Kolda, ont bien compris les enjeux de ces élections locales. Parce que, précise-t-il, " au-delà des exécutifs locaux, il s'agit du Plan Sénégal Emergent (PSE) ". Et c'est pour cette raison qu'elles ont voté massivement la liste de BBY au Conseil départemental de Kolda.

De l'avis du Pr Moussa Baldé, sa réélection avec ce score est une responsabilité. " Cela veut dire que les populations nous demandent de doubler d'effort ", a-t-il déclaré.

Et de rappeler : " Je me rappelle qu'en 2014, nous étions élus avec un très bon score au niveau national, 46%. Si on est réélu avec environ 60%, je pense que c'est un signal fort, une demande des populations pour qu'on puisse faire plus d'effort, qu'on puisse travailler encore plus, qu'on s'engage plus pour le Fouladou, notamment sur l'emploi des jeunes, sur d'autres secteurs qui ne sont pas peut-être des compétences transférées mais, on attend le Président du Conseil, le Ministre de la région pour faire avancer ces dossiers, notamment la santé, le désenclavement, etc. sans compter bien sûr le nœud du secteur c'est-à-dire l'agriculture et l'équipement rural ".

Pour finir, le président du Conseil département de Kolda, réélu pour un nouveau de 5 ans, a tenu à remercier vivement les populations du Fouladou pour leur confiance qui, selon lui, ne fait " l'ombre d'aucun doute ".

Pr Moussa Baldé a également souligné qu'il a bien reçu le message de ces populations avant de promettre que lui et son équipe vont se démultiplier et travailler plus ce qu'ils ont fait durant ces 5 dernières années.