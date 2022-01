Mauritanie: Lutter contre la pandémie, une injection après l'autre

La salle d’attente du centre de vaccination de Teyarett, dans la banlieue de Nouakchott, est déjà bien fréquentée en ce début de matinée.

Un flux constant de femmes et d’hommes de tous horizons viennent se faire vacciner. Les docteurs et les infirmières vérifient leur température et tension, enregistrent les données, administrent les doses et délivrent les certificats de vaccination.



« Je suis venue au centre aujourd’hui pour accomplir mon devoir civique et me faire vacciner contre la COVID-19. Je veux non seulement me protéger, mais aussi protéger ma famille et ma communauté », explique tout sourire El Ghalya Ally, une femme de 43 ans.

Avec plus de 40 % de la population adulte complètement vaccinée, la Mauritanie fait partie des pays d’Afrique qui ont pris une longueur d’avance dans la course à la vaccination contre la COVID-19.

Trois facteurs clés expliquent le succès de la campagne vaccinale en Mauritanie :

1. Un déploiement dynamique et bien planifié

Ce pays d’Afrique de l’Ouest a su déployer avec succès une campagne de vaccination dynamique, capable de s’adapter aux différents types de vaccins reçus, et aux différents lots avec leurs dates d’expirations différentes.

2. Une stratégie mobile pour atteindre les populations nomades dans le désert, mais aussi des réfugiés dans certaines des zones les plus reculées du pays

Avec ses vastes étendues de terres pastorales et 90 % du territoire se trouvant dans le désert du Sahara, le pays était confronté à des défis considérables pour organiser le déploiement de sa campagne vaccinale, notamment en matière de logistique.

Le gouvernement a pris le parti de lancer une stratégie mobile, ciblant certaines des populations les plus éloignées, en utilisant le vaccin à dose unique Johnson & Johnson. Une forte mobilisation des médias nationaux, des responsables religieux et des associations de jeunes a été nécessaire pour sensibiliser à l’importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

3. Un registre informatisé permettant de fournir des données fiables et des certificats de vaccination

Selon le ministre de la Santé mauritanien, Sidi Ould Zahaf : « Ce qui a changé avec cette campagne de vaccination, c’est le registre informatisé. C’est une innovation très importante car cela nous fournit des données en temps réel qui nous permettent de connaître le taux de couverture, les types de populations vaccinées. Cela nous permet aussi de délivrer un passe vaccinal, aux personnes qui souhaitent voyager. »

Un infirmier responsable de la vaccination contre le COVID-19 saisit les données sur le registre électronique @World Bank/Christelle Chapoy



La Banque mondiale collabore étroitement avec la Mauritanie pour financer la riposte à la COVID-19 et aider à relancer la vie socioéconomique sur des bases plus solides. Dans ce cadre, elle soutient le renforcement des systèmes de santé, ainsi que l’achat des vaccins et leur déploiement.

Plus de 47 millions de dollars ont ainsi été mobilisés, pour appuyer la campagne de riposte sanitaire du pays. Au centre de santé de Teyarett, comme à travers le reste du pays, les infirmières et le personnel médical combattent la pandémie une injection après l’autre, dans une course pour la sécurité de leur communauté.