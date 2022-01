Comores/Cameroun: CAN 2021 - Youness Zerdouk (Comores) - " Nous avons vécu un rêve "

Eliminés ce lundi soir en huitièmes de finale de la CAN 2021, les Comores n'ont aucun regret. Vaillants contre le Cameroun malgré les difficultés rencontrées avant et pendant le match, les Cœlacanthes quittent la compétition la tête haute. Et ce n'est pas Youness Zerdouk, le sélectionneur adjoint, qui pense le contraire. En conférence de presse, il est revenu sur l'exploit de son équipe durant la compétition.

Journaliste - Coach, le secret de votre prestation de ce soir

Il faut savoir que c'est une nation qui est jeune et aussi c'est la première fois qu'on se qualifie pour une CAN. Ce soir, il nous manquait des joueurs, un gardien et en plus on a été réduit à 10. Mais en dépit de ces difficultés que nous avons eues, l'objectif était de montrer aux gens que nous avons envie de jouer ensemble, de former une équipe. Et c'est ce que nous avons fait.

Les Comores ont réalisé un beau match aujourd'hui. Quelle appréciation en faite-vous ?

On a compris qu'avec la concurrence, on avait rien à envier aux autres. On a compris que tant qu'on sera là les uns pour les autres, on peut arriver à faire de grandes choses.

Quels sont vos sentiments après cette participation des Comores à la CAN 2021 ?

Nous avons vécu un rêve durant cette Coupe d'Afrique des nations. Pour une première participation de notre équipe, une formation jeune, je pense que nous avons gagné en maturité et ce n'est pour nous que bénéfique pour les prochaines échéances. Nous sommes satisfaits de notre rendement. Nous avons montré nos valeurs et notre jeu.