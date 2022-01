Nigeria/Tunisie: Le pays surprend le Nigeria et accède aux quarts

Le Burkina poursuit l'aventure au détriment du Gabon

La Tunisie s'est qualifiée aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en s'imposant face au Nigeria sur le score de 1 but à 0, dimanche au stade Roumdé Adjia à Garoua. Youssef Msakni a signé l'unique but de la rencontre à la 47e minute. La Tunisie affrontera le Burkina Faso, vainqueur face au Gabon au terme de la séance de tirs au but (7-6), après que les deux équipes ont fait match nul (1-1), dimanche au stade de Limbé. Bertrand Traoré a ouvert la marque pour le Burkina Faso à la 28e minute de jeu, avant que Bruno Ecuele Manga n'égalise (90e, c.s.c).

Les deux équipes ne se sont pas départagées au terme du temps réglementaire et des prolongations et ont eu recours aux tirs au but, un exercice qui a tourné à la faveur du Burkina Faso. Les Gabonais ont été réduits à dix après l'expulsion de Sidney Obissa (67e). A l'issue de ce match, Kamou Malo, entraîneur du Burkina Faso, a fait savoir dans une déclaration rapportée par l'AFP que "c'est une rencontre folle même dans la gestion des émotions, ce n'était pas facile. Nous avons effectivement eu l'opportunité de tuer le match bien avant. Mais c'est le foot.

Tout peut arriver. Nous sommes heureux de l'issue du match, nous avons eu un adversaire qui a joué grandement ses chances. Nous savons qu'il y a des leçons à retenir ". Quant au sélectionneur gabonnais, Patrice Neveu, il a indiqué que "si nous étions restés à onze sur le terrain, çaaurait été un tout autre match. Les joueurs ont dû beaucoup compenser sur les actions de jeu pour garder un équilibre d'équipe. J'ai tout fait pour essayer de ramener du sang neuf rapidement pour aller chercher, perturber la défense du Burkina. On va féliciter le Burkina pour sa qualification et on va rentrer au Gabon mais la tête haute parce que les joueurs n'ont rien lâché.