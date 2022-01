Seychelles: Les réservations de touriste sont "positives" pour 2022 aux Seychelles

Les Seychelles s'attendent à accueillir plus de 200 000 visiteurs sur leurs côtes cette année, alors que les marchés touristiques traditionnels montrent des signes de rebond plus rapide après la suppression des restrictions de voyage dans plusieurs pays européens, a déclaré lundi un haut responsable.

La secrétaire principale au tourisme, Sherin Francis, a fait cette déclaration à la presse après le début de la réunion annuelle de marketing touristique, qui se tient virtuellement pour la deuxième année consécutive.

Elle a déclaré que les Seychelles s'attendent à l'arrivée de 218 000 visiteurs dans le pire des cas ou de 258 000 dans le meilleur des cas. Le meilleur scénario représente environ les deux tiers du nombre d'arrivées de visiteurs en 2019 - la meilleure année à ce jour pour l'industrie - lorsque la nation insulaire a accueilli plus de 428 000 visiteurs sur ses côtes.

"En comparant les records jusqu'en juin 2022 à ceux de la même période en 2021, nous constatons qu'il y a des progrès et que les données de réservation à court terme semblent plus positives. Nous constatons que nos marchés traditionnels montrent un signe de rebond beaucoup plus rapide que les principaux marchés qui étaient sur le devant en 2021 ", a ajouté Mme Francis.

Les marchés traditionnels des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, sont la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. L'année dernière, les Seychelles ont accueilli 182 849 visiteurs, la Russie étant le premier marché.

"Nous avons également constaté que de nombreux pays envisageaient de supprimer certaines restrictions et mesures qui étaient en place en matière de voyage, certains l'ayant déjà fait. Cela aura un impact positif sur la confiance des voyageurs", a déclaré Mme. Francis.

Mme. Francis a déclaré à la SNA que le pays devrait revenir à son niveau d'arrivée de visiteurs de 2019 en 2023, tandis que l'Organisation mondiale du tourisme prédit que cela se produira à l'échelle mondiale en 2024.

Pendant ce temps, lors de la réunion virtuelle, le ministre pour le Tourisme, Sylvestre Radegonde, a parlé des efforts de relance du tourisme des nations insulaires, appelant les acteurs de l'industrie à travailler plus dur pour rivaliser avec les autres destinations insulaires.

"Un programme de vaccination rapide et rigoureux qui a débuté en janvier 2021, nous a mis sur la bonne voie pour devenir l'une des premières destinations à s'ouvrir aux visiteurs. En 2022, nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos lauriers. L'avantage n'est pas aussi clair cette année. D'autres destinations concurrentes se sont ouvertes avec des budgets plus importants que les nôtres et nous devons travailler plus intelligemment", a déclaré M. Radegonde.

Parmi plusieurs stratégies de marketing, le département du tourisme envisage le développement et la diversification des produits, par exemple sur les programmes de tourisme culturel ou communautaire.