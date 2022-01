Algérie: Algérie/Qatar - Signature d'un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine juridique

Alger — Un mémorandum d'entente pour la coopération juridique a été signé, lundi à Alger, entre l'Algérie et le Qatar, dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale dans le domaine juridique et la promotion de l'action judiciaire dans les deux pays.

Le mémorandum a été signé du côté algérien par le ministre de la Justice, garde des sceaux, Abderrachid Tabi et du côté qatari par son homologue Messaoud Ben Mohamed el Amiri.

M. Tabi a souligné, en outre, que ce document "marquera un nouveau départ, en sus d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre les ministères de la Justice des deux pays et qui profitera notamment aux avocats, aux experts judiciaires et aux centres de recherches et écoles de formation des magistrats".

Le ministre a également mis en avant "l'importance du mécanisme d'activation des dispositions du mémorandum qui prévoient l'élaboration de programmes annuels dans divers domaines.

M. Tabi a évoqué "les relations historiques exceptionnelles unissant les peuples algérien et qatari, ajoutant "qu'il s'agit de relations profondes consolidées par des décennies de coopération entre les dirigeants des deux pays frères".

Lire aussi: Algérie-Qatar : signature d'un mémorandum d'entente et de coopération dans le domaine juridique

Après avoir rappelé "le soutien de l'Etat du Qatar à la lutte du peuple algérien et à sa Glorieuse guerre de libération, un soutien qui se poursuit à nos jours et qui reflète les relations de fraternité entre les deux peuples ainsi que la confiance mutuelle entre les deux Etats", M. Tabi a affirmé que ces relations "ont été renforcées et consolidées par un échange de visites entre les dirigeants des deux pays, tout en oeuvrant à leur promotion dans tous les domaines".

Ce mémorandum intervient alors que le secteur de la justice en Algérie connaît des réformes qui traduisent clairement les aspirations du peuple algérien, des réformes issues de la Constitution initiée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en 2020 et qui a été cautionnée par les Algériens, a poursuivi le ministre, ajoutant que cette constitution prévoit des dispositions sans précédent qui consacre l'indépendance du pourvoir judiciaire ce qui est à même de rétablir la confiance du citoyen en la justice de son pays.

Pour sa part, le ministre qatari de la Justice, Masoud Bin Mohammed Al Ameri, a rappelé que son pays "partageait avec l'Algérie des valeurs nobles en matière de justice et oeuvrent à consacrer les principes de l'Etat de droit et d'institutions".

Le ministre qatari a en outre indiqué que "ce mémorandum ouvrira de nouvelles perspectives dans le cadre des aspirations communes et des orientations des dirigeants des deux pays".

Le mémorandum d'entente juridique signé entre l'Algérie et le Qatar prévoit, outre le préambule, une vingtaine d'articles portant sur l'échange d'expériences et d'expertises dans divers domaines juridiques pour la promotion de la formation notamment en matière d'élaboration de projets de conventions et de mémorandums d'entente.