Algérie: Permis de conduire - Annulation des procédures de suspension et de retrait à compter du 1er février

Alger — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé, lundi dans un communiqué, l'annulation des procédures de suspension et de retrait du permis de conduire par les commissions de wilaya, à compter du 1er février, et ce "dans le cadre des démarches des Pouvoirs publics visant à alléger les procédures administratives".

Les dispositions de la circulaire interministérielle N 01 du 20 janvier 2022, émise à cet effet par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et celui des Transports, définissent les mécanismes d'application de cette décision, précise le communiqué.

Le ministère de l'Intérieur appelle, dans ce sens, les conducteurs à "faire preuve d'esprit civique et à respecter les lois et la réglementation en vigueur en matière de sécurité routière" en vue d'appuyer les efforts des Pouvoirs publics visant à réduire les pertes humaines et économiques engendrées par les accidents de la circulation.