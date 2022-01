Tunisie: Injection de substance inconnue à des enfants - L'association internationale de la protection des enfants Méditerranéens appelle à l'ouverture d'une enquête

L'association internationale de la protection des enfants Méditerranéens (AIPEM) a appelé les ministères concernés à enquêter sur le phénomène d'injection d'un certain nombre d'élèves avec une substance inconnue, qu'elle a qualifiée de " dangereuse ", et à informer l'opinion publique des résultats de l'enquête et poursuivre en justice les criminels afin de rassurer les parents.

Dans un communiqué dimanche, elle a appelé les autorités concernées à fournir l'encadrement psychologique aux élèves victimes de ce " crime ", et à renforcer la coopération et le travail pour protéger les élèves contre cet acte " criminel planifié " qui vise les enfants tunisiens, et prendre des mesures urgentes pour protéger les élèves à l'intérieur et à l'extérieur des établissements scolaires, considérant que la santé des élèves et leur sécurité est une ligne rouge.

Elle a appelé les parents à dialoguer avec leurs enfants, à les sensibiliser aux dangers de la rue et à leur apprendre les bases de l'autoprotection et de la prévention.

Il est à noter que 7 élèves de l'enseignement primaire, âgés entre 8 et 11 ans, ont reçu des injections par des inconnus du milieu scolaire dans cinq gouvernorats, à savoir Tozeur, Gafsa, Tunis, Sousse et Mahdia, a affirmé le Délégué Général pour la protection de l'enfance, Mihyar Hammadi, dans une déclaration précédente à la TAP.

Il a souligné que des échantillons ont été soumis pour analyse en laboratoire afin d'assurer la sécurité de ces enfants et que leur état de santé est stable.