Togo: Les acteurs de l'ombre célébrés

Allumons les bougies ; 19 Janvier 2005-19 Janvier 2022, AIMES-AFRIQUE a 17 ans. Cette organisation non gouvernementale dédiée à la cause des populations démunies pour leur permettre de recouvrer leur santé, pour la célébration de cet anniversaire, placé sous le thème " 17 ans au service de l'humanité ", y est allée par trois activités majeures.

Pouvait-on citer comme activités ayant marqué ces festivités, le Lancement du projet d'émission de télé réalité " Sinam-Honam Docteur " (à suivre sur www.sos-docteur.tv), une journée de consultation médicale et pédiatrique dans le village de Djaplémé (préfecture de Vo) où plus de 300 enfants ont été déparasités et soignés, et ceux présentant des pathologies chirurgicales prévus pour être opérés dans le cadre du projet AMZA, et enfin, la soirée de récompense des lauréats tenue à Lomé, et qui a connu la participation d'une cinquantaine de membres et personnel de AIMES-AFRIQUE, sympathisants ainsi que des autorités sanitaires.

Pour cette soirée de célébration des 17 ans, ce sont, pas moins de 17 acteurs de l'ombre qui de par leurs actions ont contribué au rayonnement et à la réussite des projets mis en œuvre dans les 15 représentations de AIMES-AFRIQUE à travers le monde, qui ont été honorés. Il s'agit entre autres de Membres chirurgiens, anesthésistes, instrumentistes, infirmiers, membres sympathisants, des organisations para médicales de la santé ; Quant aux grands soutiens, ils se sont vus décerner des prix d'excellence et de félicitation.

Lui-même gratifié d'un prix surprise, pour saluer son leadership et son abnégation pour la cause des populations de patients, durant ces 17 ans de vie de l'ONG AIMES-AFRIQUE, Dr Kodom, a rendu un hommage mérité aux lauréats et s'est dit fier de leur engagement sans faille.

Aussi, cette cérémonie de distinction au travers d'un cocktail dînatoire, en vue de mettre en avant toutes les femmes et hommes qui dans l'ombre contribuent à son rayonnement, l'occasion a été saisie pour également présenter à l'assistance, la toute nouvelle initiative de AIMES-AFRIQUE, SOS Docteur Tv, qui se veut une télévision 100% santé, 1ère initiative du genre en Afrique, et spécialisée dans la production et la diffusion des émissions et informations médicales.

Rendez-vous es donc pris pour Janvier 2023 pour souffler les 18 bougies et faire le bilan des 12 prochains mois qui séparent de cette échéance.