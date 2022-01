Togo: Kissi justifie la présence du CAR autour de la table

Contrairement à l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) et la Dynamique Mgr Kpodzro (DMK) qui ont manqué la première réunion du Cadre permanent de concertation (CPC), Le Comité d'action pour le renouveau (CAR) s'est fait représenter afin d'être au parfum de ce qui est mis au feu.

C'est l'ex-député Jean Kissi qui a représenté le parti des déshérités à ce rendez-vous. Il justifie la présence du CAR à cette nouvelle rencontre politique initiée par le régime, surtout qu'il y a seulement quelques mois, le même parti avait quitté les discussions politiques au sein de la CNAP organisées par le pouvoir.

Le parti de feu Bélier noir qui avait autrefois, renoncé aux activités de la concertation nationale entre acteurs politiques (CNAP), a répondu à l'l'invitation du gouvernement, le vendredi 21 janvier 2021.

Pour justifier cette présence, son représentant Jean Kissi qui dit avoir posé des questions nécessaires à cette rencontre, souligne que, " Chaque fois qu'on commence une nouvelle chose, nous venons toujours pour savoir comme on dit, de nous assurer des faits avant de s'inquiéter de la cause. C'est sur la base des faits qu'on décide. Quand on vous appelle, on va dans un premier temps pour écouter et vous avez la chance de savoir de quoi on discute, les raisons pour lesquelles vous pouvez continuer ou ne pas continuer, vous le dites pour qu'on puisse les prendre en compte ".

Ce cadre est destiné à connaître des sujets d'intérêt national tels que des questions sociopolitiques et culturelles, des questions sanitaires et environnementales, de l'extrémisme violent, de la situation économique, des droits de l'Homme, du suivi de la mise en œuvre des propositions issues de la CNAP tenue du 19 janvier au 13 juillet 2021.