Togo: Consultation pédiatrique et déparasitage de plus de 300 enfants dans le village de Djaplémé (Préfecture de Vo au Sud du Togo)

Une nouvelle année commence et ça redémarre à AIMES-AFRIQUE avec ses opérations en faveur des populations démunies du Togo profond.

Ainsi, Samedi dernier (22 Janvier), ce sont plus de 300 enfants qui ont eu droit à ces soins de santé gratuits, à Djaplémé (Vo), à une quarantaine de kilomètres de Lomé. Ces derniers ont eu droit à une séance de déparasitage, et à une consultation de la part des médecins pédiatres membres de l'équipe de AIMES-AFRIQUE.

Dans son mot à propos de cette première opération de l'année, le Président Fondateur de AIMES-AFRIQUE, Dr Serge Michel Kodom, a indiqué que " l'objectif du projet est de prendre en charge les enfants ayant des pathologies chirurgicales. Il a deux volets à savoir la sensibilisation et la prise en charge. Nous allons faire une campagne nationale pour alerter l'opinion sur le cas de ces enfants et au même moment recenser les cas chirurgicaux et les opérer ".

L'action est située par le responsable de l'ONG dans la droite ligne du projet AMZA ; projet élaboré par l'organisation suite au décès d'un enfant dans une localité au centre du pays transporté tardivement à l'hôpital. L'on indique espérer avec un tel projet opérer à terme plus de 1.000 enfants de paysans et soigner 10.000 patients de 03 mois à 15 ans à en zones rurales au Togo.

Une disponibilité de AIMES-AFRIQUE, très bien accueilli à Djaplémé, où comme l'a confié Mensah, père d'un garçon de 4 ans ayant aussi bénéficié des soins, " mon enfant tombait régulièrement malade. Quand j'ai entendu parler de cette consultation je l'ai amené. Il a été correctement pris en charge avec des médicaments gratuits ". Une satisfaction que d'autres parents partagent aussi bien que leurs enfants souffrants de certains maux.

Pour information, Djaplémé, village reculé, où les parents sont majoritairement pauvres, et rechignent souvent à envoyer leurs enfants dans les hôpitaux, avec pour conséquence, l'augmentation le risque de mortalité infantile, a bénéficié précédemment de la construction d'un dispensaire moderne afin d'endiguer le mal. Et c'est à la suite de cette construction que AIMES-AFRIQUE a pris sur elle d'étendre son projet dénommé " AMZA " à ce village de la préfecture de Vo. Et explique Dr Kodom, " nous avons constaté que beaucoup d'enfants souffrent de pathologie chirurgicale. Nous avons donc décidé de mettre à disposition des pédiatres pour les prendre en charge ".

En 17 ans d'existence célébrés le 19 Janvier dernier, il est à noter que AIMES-AFRIQUE a pu toucher 500.000 personnes au travers de ses diverses missions médico-chirurgicales. Des chiffres qui vont certainement s'accroitre cette année 2022.