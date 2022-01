Afrique: CAN 2021 - Tom Saintfiet (Gambie) - " C'est vraiment incroyable [... ] Nous allons continuer par rêver "

interview

La Gambie a créé la surprise ce lundi en éliminant la Guinée en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021). En conférence de presse d'après match, le sélectionneur des Scorpions, Tom Saintfiet, a confié sa joie.

Coach, qu'est-ce que ça fait de se qualifier pour les quarts de finale, une première pour la Gambie ?

Je l'ai déjà dit par le passé. J'avais 9 ans lorsque le Cameroun jouait la CAN 92 avec de grands noms comme Roger Milla, Oman Biyik et autres. Être au Cameroun qui est l'un des plus grands pays de foot en Afrique en tant qu'entraîneur et se qualifier pour les quarts de finale pour une première participation et peut-être affronter le Cameroun au tour suivant, me donne un sentiment particulier.

Quel est votre objectif maintenant pour la suite de la CAN, sachant que personne ne comptait sur vous ?

On prend toujours match après match. Plusieurs joueurs nous sont manqué pour ce match et j'ai dû effectuer deux changements à deux heures du coup d'envoi. Mais mes joueurs ont réagi vraiment bien même si on a eu un peu de chance dans les derniers instants du match avec ces barres transversales de la Guinée. Maintenant que nous sommes en quarts de finale, nous allons continuer par rêver. On ne joue jamais pour perdre encore loin lorsque vous jouez un quart de finale d'une CAN. Nous allons suivre le match entre Les Comores et le Cameroun et nous préparer pour le match suivant et tout donner pour rester le plus longtemps possible dans cette compétition.

Chaque CAN a toujours eu son histoire. Comment décrivez vous celle de la Gambie qui est déjà magnifique ?

C'est vraiment incroyable. Nous avions travaillé sur un plan de jeu depuis qu'on a manqué la qualification pour la Coupe du monde. Et ce plan marche aujourd'hui. Et je suis fier que les efforts du gouvernement, de la Fédération des joueurs et du staff soient récompensés avec ces résultats. C'est un rêve devenu réalité. Et nous allons continuer par rêver.

Vous avez battu votre élève Kaba Diawara, comment jugez-vous son coaching ?

Je pense qu'on a peut-être joué notre meilleur jeu dans cette CAN contre la Guinée. On a eu la possession du ballon avec quelques occasions en première mi-temps. Mais j'ai jamais eu le sentiment que la Guinée a contrôlé ce match. Certes ils sont forts physiquement, mais ils ont toujours procédé par de longues balles. Et mes défenseurs ont bien réagi. C'est seulement dans les cinq dernières minutes que la Guinée a montré qu'elle pouvait marquer. Mais dans les 80 premières minutes, on avait un petit avantage pour nous. Et c'est une surprise pour moi parce que la Guinée a une équipe avec beaucoup de qualités, peut-être que les forfaits les ont diminués mais nous aussi parce que j'ai fait des changements à une heure du match. Néanmoins, je trouve qu'il donner du temps à Kaba. Il va créer une équipe forte pour le futur parce qu'il est un bon entraîneur et il a une bonne équipe.