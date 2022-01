Afrique: CAN 2021 - Antonio Conceiçao (Cameroun) - " Les joueurs ne sont pas satisfaits, moi non plus "

Même si le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2021 après sa victoire sur les Comores, c'est un Antonio Conceiçao pas du tout satisfait qui s'est retrouvé devant la presse à la fin de la rencontre. Occasion pour le sélectionneur des Lions indomptables de revenir sur le match ainsi que sur les raisons pour lesquelles son équipe n'a pas été aussi performante comme beaucoup attendaient de la voir ce soir.

Satisfait du rendement de vos joueurs ?

Bonsoir à tous, les joueurs ne sont pas satisfaits, moi non plus, même si l'objectif a été atteint. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés lors de cette rencontre. On a eu des comportements différents de ceux attendus, c'était un match très instable, il y a eu des bons moments et des moments difficiles, où l'adversaire pouvait marquer le but jusqu'à la fin. J'ai déjà parlé de cela avec les joueurs, et le plus important est que tout le monde se calme d'un point de vue émotionnel, c'est le premier match où on a eu autant d'intermittences.

Vous avez parlé d'émotion, vu la situation avec un joueur qui a dû devenir gardien sur ce match, avec toute la polémique qu'il y a eu autour

L'équipe adverse a été diminuée, après les dix quinze premières minutes, elle a mis également en difficulté notre stratégie, et s'est repliée sur elle même et à ce moment, on a rencontré beaucoup de difficultés. On avait pas les possibilités de faire des transitions, et les transitions adverses ont porté des difficultés à notre équipe.

On a, à un moment donné, rencontré de la difficulté, nous avons été assez passif au début du match, c'est tout cela que nous n'avons pas passé nos phases offensives comme nous le voulions.

On a senti que votre équipe était un peu désorganisée aujourd'hui, est-ce que c'est par rapport à ce qu'à vécu les Comores ? Vous vous attendiez à un résultat pareil, alors que vous aviez marqué 4 buts contre l'Ethiopie ?

On n'a pas eu ce système tactique [que face à l'Ethiopie], on a pris le 4-4-2. On savait le risque que nous courions, nous avons mis Choupo et Aboubakar en attaque et deux ailiers, et donc sur le point défensif on était exposé.

On a rencontré certaines difficultés avec ce système même face à l'Ethiopie. Nous avons analysé et nous savions qu'il y avait des situations qui vont nous exposer. Nous étions entré avec une dynamique pour faire la différence, pour pouvoir marquer le plus de buts possible. C'est une équipe qui était bonne en attaque, mais qui avait des difficultés en défense. Nous devons rectifier cela à l'avenir [pour faire preuve de plus de réalisme].

Vous avez marqué 2 buts, depuis le début 9 buts, vous êtes la meilleure équipe offensive depuis début de la CAN

Depuis le début de la CAN, notamment le match contre le Burkina Faso, on a opté pour l'offensive, nous avons eu des occasions de buts, mais il y a des problèmes [surtout offensifs] que nous devons régler. On doit améliorer notre prestation d'aujourd'hui. On a opté pour le 4-4-2 au lieu du 4-3-3 pour être plus vif, mais nous courons plus de risques. Il faudra ajuster notre stratégie.