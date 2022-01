Afrique: CAN 2021 - " On a joué en équipe ", Musa Barrow après la victoire de la Gambie sur la Guinée

interview

L'attaquant des Scorpions de la Gambie, Musa Barrow a réagi au sujet de la victoire (1-0) de son pays face à la Guinée lors des matchs des huitièmes de finale de la CAN 2021.

Qu'est ce qui a été la clé de votre victoire selon vous ?

Je dirai le collectif. Vous savez qu'on n'a pas une star mondiale donc on a joué en équipe, défendu en équipe et on a gagné. Nous allons maintenant nous préparer pour le prochain match.

Qu'est-ce que vous vous êtes dit avant la rencontre ?

On avait déjà affronté la Guinée lors d'un amical au Maroc et on l'a emporté. On savait qu'ils étaient plus physiques que nous donc nous avons misé sur les contre-attaques pour les battre. Je suis très heureux.

Auteur d'une formidable prestation tout au long de la rencontre, Musa Barrow a été choisi comme "l'homme" du match.