Sénégal/Cap-Vert: CAN 2021 - Derby Sénégal-Cap Vert pour une place pour les quarts de finale

Une place pour les quarts de finale est en jeu. Ce mardi, le Sénégal rencontre le Cap-Vert en huitièmes de finale de la CAN 2021.

Les rencontres entre le Sénégal et le Cap-Vert se suivent et se ressemblent... En effet, depuis 6 ans, le Sénégal a toujours battu le Cap-Vert sur le même score de 2 buts à 0 en 2016, 2017 et 2021. Mais lors de la phase de poules de la CAN 2021, les Lions de la Teranga n'ont pas été au rendez-vous dans le jeu. Ils n'ont marqué qu'un but (sur penalty), ce qui ne les a pas empêchés de prendre la tête après avoir battu le Zimbabwe (1-0) et concédé des nuls frustrants devant la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0). Les observateurs attendent une réaction, et les supporters sénégalais également.

Si Aliou Cissé a reconnu que l'élimination de l'Algérie était un sérieux avertissement pour ses joueurs, son équipe devra nécessairement faire beaucoup mieux dès ce mardi face au Cap vert. Pour la première fois de leur histoire, les Lions retrouveront le Cap vert dans une CAN, une nation " amie " que les équipiers de Sadio Mané avaient battu en juin dernier.

L'année de sa 3ème participation à la CAN, le Cap-Vert peut égaler sa meilleure performance réalisée (quarts de finale en 2013). Pour cela, il faudra créer l'exploit. Les Requins Bleus ont accédé à cette phase finale en figurant parmi les meilleurs 3èmes de groupe, avec 4 points. Les Requins Bleus n'ont pas démérité dans un groupe relevé où ils ont pris le meilleur sur l'Ethiopie (1-0), avant d'accuser une courte défaite contre le Burkina Faso (0-1) et de tenir en échec le Cameroun (1-1), le pays hôte de cette CAN 2021.

Arrivée en grande confiance sur le sol Camerounais après une campagne très convaincante lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, les coéquipiers de Ryan Mendes espèrent bien créer l'exploit, même s'ils n'ont battu que deux fois le Sénégal dans leur histoire.