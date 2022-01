Cote d'Ivoire/Cameroun: Côte d'Ivoire-Égypte - Comment les Éléphants préparent leur duel contre les Pharaons

Côte d'Ivoire-Égypte, c'est incontestablement le match que tout le monde attend. Une rencontre dont la préparation a débuté depuis le samedi dernier. C'est-à-dire deux jours après le dernier match de groupe de la troupe à Patrice Beaumelle face à l'Algérie.

Une préparation qui a commencé à s'accentuer et être plus spécifique hier avec un accent particulier sur les exercices de tirs au but. Après les habituels exercices de remise en forme des muscles, et quelques footings, le sélectionneur ivoirien est rentré dans le vif du sujet. Il a scindé son groupe en deux pour un match pour permettre à Serge Aurier et ses coéquipiers de se mettre dans le rythme.

Après quoi, les joueurs ont été tous soumis à des exercices de tirs au but. Tous les éléments de l'équipe se sont essayés à cet exercice. Ils étaient face aux trois gardiens de but que sont Sangaré Badra Ali, Cissé Abdoul Karim et Tapé Ira Eliezer.

Ils ont eu la possibilité de s'essayer à deux fois sur chaque gardien de but. Soit six tirs chacun. Dans ces rencontres à élimination directe, il faut parer à toute éventualité. Des exercices qui se sont déroulées dans une très belle ambiance. Il faut indiquer tous les joueurs étaient présents à cette avant-dernière séance avant le jour du match.

Seul Ousmane Ouattara, le défenseur ivoirien n'a pas participé aux exercices. Eric Bailly, Wilfried Zaha et Wilfried Kanon étaient bien présents et ont été très actifs. Une séance qui a duré un peu plus d'une heure avant que l'équipe ne rejoigne son hôtel.

Il faut signaler que ce matin, l'entraîneur des Éléphants sera face à la presse pour la traditionnelle conférence d'avant-match. Sébastien Haller, l'attaquant de l'Ajax était pressenti pour l'accompagner dans cet exercice.