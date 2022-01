Afrique de l'Ouest: CAN 2021 - Le Sénégal et le Maroc jouent gros

Les 5e et 6e huitièmes de finale de la 33e édition de la Can 2021 se disputent ce soir. A 16h, le Sénégal sera face au Cabo Verde, au stade de Kouekong à Bafoussam. Un peu plus tard dans la soirée (19h), ce sont les Lions de l'Atlas du Maroc qui en découdront avec les Flames du Malawi, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Deux affiches qui paraissent déséquilibrées sur le papier, mais qui pourraient enregistrer de belles surprises, comme c'est le cas depuis le début de la compétition.

Vice-champion d'Afrique et l'un des grands favoris de la compétition, le Sénégal s'attend à un match de feu face aux Requins Bleus du Cabo Verde. Qualifiés pour la deuxième fois de leur histoire au second tour de la Can, les protégés du coach Pedro Leitao veulent réussir un grand coup.

Sur ce qu'il a démontré depuis l'ouverture de la compétition, le Cabo Verde en a les moyens. Notamment en ce qui concerne l'engagement et la détermination de ses joueurs. Les hommes à suivre dans ce groupe se nomment Julio Tavares, Roberto Lopes et Kenny Rocha. Mais ce n'est pas sur les individualités que le technicien des Requins Bleus mise. Sa force se trouve dans la solidarité du groupe.

Dans son dispositif 3-4-3, tout le monde défend et tout le monde attaque. Un collectif difficile à bousculer. Seule l'équipe du Burkina Faso a, pour le moment, réussi à déjouer le piège mis en place par Pedro Brito. Le Sénégal est averti.

La pression est du côté des protégés du coach Aliou Cissé qui sont les favoris. Mais aussi parce que les Lions de la Teranga n'ont pas encore atteint leur rythme de croisière dans la compétition. Malgré ces détails, Aliou Cissé, le sélectionneur, a son plan pour contrer cette sélection des Requins Bleus qui a enregistré quatre défaites sur les quatre dernières confrontations face aux Lions.

" On connaît le Cabo Verde. Je crois que ces dernières années, on a dû jouer contre eux quatre, voire cinq fois. La dernière fois, c'était au mois de juin. Certes, c'était un match amical, mais il fut assez disputé... C'est un derby, une très bonne équipe qui n'est pas là par hasard, une équipe qu'on respecte. La proximité des deux pays donne encore beaucoup plus de saveur à ce match. Nous sommes prêts ", a déclaré l'entraîneur du Sénégal.

Dans l'autre opposition de ce soir, le Maroc part également favori contre le Malawi qui, lui, dispute, pour la première fois, le second tour dans la compétition. Le Maroc est le seul pays de l'Afrique blanche à avoir montré du volume de jeu dès le premier tour. Mais dans cette phase à élimination directe, tout est possible et Vahid Halilhodzic a pris ses dispositions.

" C'est avec un engagement total, de la discipline et de la concentration que nous allons aborder ce match, parce qu'on a bien analysé l'équipe de Malawi. Il y a pas de petite équipe. On a vu l'un des favoris, le Nigeria, sortir face à la Tunisie ", a-t-il dit.

Il n'a absolument pas tort de prendre au sérieux les Flames qui ont démontré qu'ils n'étaient pas des faire-valoir, en tenant en échec le Sénégal (0-0) en phase de poules. L'équipe conduite par Mario Marinica évolue en 4-4-2 et s'appuie sur deux joueurs rapides en phase offensive : Gabadinho Mhango (n°11) et Khuda Muyaba (n°22).

A l'instar des équipes qui comptent plus de joueurs évoluant au pays et en Afrique, le Malawi va miser sur son collectif. Le Maroc a, lui, une certaine expérience de la haute compétition qui pourrait faire la différence au coup de sifflet final.