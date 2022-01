Cote d'Ivoire: Modernisation de l'administration - Brice Kouassi décline ses priorités pour l'année 2022

Le secrétaire d'État, auprès du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, chargé de la Modernisation de l'administration, Brice Kouassi entend poursuivre les actions de modernisation entamées depuis plusieurs mois, par son cabinet.

Ces chantiers ont été déclinés, le lundi 24 janvier 2022, lors de la rentrée solennelle de son département ministériel à l'amphithéâtre de l'École nationale d'administration (l'Ena) aux Deux-Plateaux. Ce sont, entre autres, l'extension de la Signature électronique (Signé), comme alternative de Signature administrative, à toute l'administration publique, l'extension du Système de gestion électronique des courriers (Sgec) à toute l'administration, l'accélération de la dématérialisation des procédures administratives dans le cadre du projet e-démarches administratives, la mise en œuvre de la phase 2 du Programme d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État (Prime), l'implémentation du Dispositif d'accueil des usagers-clients dans les services publics avec la Cgrae comme site de démarrage, l'intensification de la promotion des actions de modernisation de l'administration...

Des objectifs qui, selon lui, ne peuvent être réalisés sans feuille de route définissant clairement les rôles et responsabilités des différents acteurs. C'est pourquoi, Brice Kouassi a engagé ses collaborateurs à organiser et à mobiliser leurs équipes en vue de produire les résultats à eux assignés. Non sans rappeler les actions menées en 2021 qui ont consisté à l'élaboration de la validation technique du Cadre stratégique de la modernisation de l'État (Csme), l'évaluation du Prime 1 et l'élaboration et la validation du Prime 2, la conception du Signé qui est une solution de signature électronique, etc.

Pour la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, ces projets ne seront possibles que grâce à la synergie d'actions entre les deux ministères. Ce qui permettra de pousser le processus de modernisation de l'administration.

" D'importants chantiers s'ouvrent à nous. Il s'agit de permettre à toutes les structures administratives de notre pays d'apporter avec sérénité et efficacité des réponses aux besoins des usagers du service public ", a-t-elle rappelé.

Dans ce sens, la ministre a appelé à l'engagement de tous les acteurs à poursuivre et atteindre les perspectives identifiées. " C'est un défi que nous pouvons ensemble relever avec humilité et responsabilité et une approche solidaire et compétitive ", a-t-elle assuré.

La cérémonie a été meublée par la remise des lettres de mission au Secrétaire d'État, et à onze responsables de direction et de service du Secrétariat d'État en charge de la Modernisation de l'administration.