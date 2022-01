Cote d'Ivoire: Sécurité portuaire - Le Port autonome d'Abidjan renforce sa sécurité

La question de la sécurité portuaire est au menu d'une séance de formation organisée du 24 au 28 janvier, à la direction générale du Port autonome d'Abidjan, à Treichville, à l'intention de 25 agents de sûreté du port et de la direction générale des Affaires maritimes et portuaires.

Exécutée par l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), cette formation porte sur le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code Isps). Elle entre dans le cadre du projet WeCAPS (West and Central Africa Port Security) financé par l'Union européenne et pilotée par "Expertise France". Et qui vise à renforcer la protection des ports d'Afrique de l'Ouest et centrale contre les risques, tant en termes de sécurité que de sûreté.

A la cérémonie d'ouverture, le directeur général de l'Arstm, colonel Karim Coulibaly, a souligné que le but de cette formation est de pallier le déficit de ressources humaines bien formées et hautement qualifiées. Car, dira-t-il, il a été constaté que plusieurs administrations, même les ports, souffrent d'un déficit de ressources humaines maîtrisant les instruments pertinents en matière de sécurité et de sûreté des navires et des installations portuaires.

" En matière de sûreté portuaire, le code Isps est un instrument important que doivent maîtriser tous les acteurs agissant sur la plateforme portuaire. Certes, les ports se développent, se modernisent, mais cet élan doit se faire concomitamment avec la sûreté ", a-t-il soutenu.

Dans le même sens, le colonel Kouassi Yao Julien, directeur général des Affaires maritimes et portuaires, a salué cette initiative qui permettra, selon lui, d'affiner les connaissances des bénéficiaires. Ainsi que leur comportement individuel et collectif face aux menaces actuelles qui planent sur l'industrie maritime et portuaire. Notamment le vol de cargaisons, l'immigration clandestine, l'introduction de substances illicites à bord des navires, le sabotage, la piraterie, le vol à main armée, le trafic d'armes, la destruction des installations portuaires.

Pour sa part, Lt-colonel Kouadio Aké Josée Nicole, directeur de l'administration des affaires juridiques au secrétariat permanent de l'Action de l'État en mer, a indiqué que les questions de sécurité et de sûreté portuaires figurent au nombre des priorités du gouvernement ivoirien. Qui a mis en place, l'année dernière, un cadre règlementaire régissant la sûreté portuaire, en application du code Isps, avec pour objectif de faire du port d'Abidjan, poumon de l'économie ivoirienne, un port de transbordement performant et une place logistique efficiente au service de l'intégration économique sous-régionale.

A cette formation, vont succéder une dizaine d'autres, au cours de cette année 2022.