Maroc: Des Wissams Royaux accordés à des fonctionnaires de l'Éducation nationale

Rabat — Des Wissams Royaux ont été accordés à des fonctionnaires du département de l'Éducation nationale, à l'occasion du 22-ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône.

Il s'agit de 498 fonctionnaires de l'administration centrale, des académies régionales d'éducation et de formation et des directions provinciales, dont 76 ont reçu le Wissam de mérite national de classe exceptionnelle, 390 le Wissam de mérite national de première classe et 32 le Wissam de mérite national de deuxième classe, affirme le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports dans un communiqué.

Cette décoration Royale illustre la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure cette catégorie de fonctionnaires, qui ont fait preuve durant leur carrière professionnelle d'un sens élevé d'abnégation, de dévouement et d'intégrité au service de l'intérêt général.

A cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a mis en avant les profondes significations de cette décoration et la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure les fonctionnaires du ministère, saluant leur parcours professionnel et leurs efforts déployés au service d'un secteur aussi important.

La distinction Royale représente une reconnaissance des efforts louables consentis par ces fonctionnaires, avec patriotisme et conscience professionnelle au service de la patrie, a-t-il dit, les appelant à poursuivre leurs applications au service du secteur de l'éducation nationale.