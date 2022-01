Cote d'Ivoire: Accidents à " Freeworld Hôtel et Ivoire Paintball club " - " Les personnes interpellées subiront la rigueur de la loi " (Procureur de la République)

Le 14 janvier 2022, aux environs de 06 heures du matin, un accident de la circulation s'est produit au carrefour Freeworld Hôtel, dans la commune de Bingerville, impliquant trois véhicules dont un véhicule de transport en commun communément appelé GBAKA, un minicar de transport d'élèves et un taxi.

Cet accident particulièrement dramatique a entrainé le décès de deux élèves respectivement âgés de 6 ans pour le garçon et de 4 ans pour la fille, tous deux membres de la même famille, ainsi que 04 blessés dans un état critique.

Selon les premiers éléments de l'enquête préliminaire réalisée par le Commissariat de Police de Bingerville, le minicar de transport d'élèves qui venait dans le sens Abidjan-Bingerville et voulait tourner à un carrefour, a été violemment percuté à l'arrière par le minicar de transport en commun " Gbaka " roulant à une vitesse excessive.

Le minicar de transport d'élèves percutait par la suite un taxi venant sur la voie opposée également à vive allure.

Aussi, eu égard à la violence du choc, les deux élèves se retrouvaient éjectés du minicar dont la portière n'avait pas été fermée par le chauffeur. Le garçonnet décédait sur le champ et la fillette, quelques heures plus tard, après son évacuation par les sapeurs-pompiers au Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Cocody.

Le Procureur de la République voudrait indiquer que les trois chauffeurs impliqués dans cet accident ont été interpellés, et une information judiciaire a été ouverte à leur encontre, avec mandat de dépôt.

Deux jours plus tard, soit le 16 janvier 2022, le même scenario morbide s'est reproduit aux environs de 04 heures du matin à la Riviera, au carrefour Ivoire Paintball club, peu après le rond-point de l'église Notre Dame de la Tendresse, entre un véhicule de type camionnette de la société ECOTI et un véhicule personnel de marque Mitsubishi, immatriculé 1575 HC 01.

Au triste bilan de cet accident, l'on dénombre le décès, sur le champ, de tous les occupants dudit véhicule, à savoir sept (07) jeunes dont six hommes et une femme. Leur âge oscillait entre 18 et 22 ans.

Par ailleurs, des débris de bouteilles d'alcool ont été retrouvés sur les personnes décédées, qui par ailleurs étaient imbibées d'alcool.

Le Procureur de la République fait le constat que ces accidents de la circulation, avec leurs cortèges de morts, sont provoqués essentiellement par des conducteurs en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants, les excès de vitesse, le non-respect des feux tricolores, et encore plus grave, des cas de conduite sans permis de conduire.

Toutes les personnes interpellées dans le cadre de ces procédures subiront la rigueur de la loi pénale.

Le Procureur de la République voudrait, une fois de plus, en appeler à la prudence au volant, au sens de la responsabilité de chacun et surtout au strict respect du Code de la route.