Cote d'Ivoire: Formation professionnelle en Côte d'Ivoire - Patrick Achi lance un projet de construction de 7 établissements d'un coût de 147 milliards de FCfa

Le Premier ministre a donné, lunid 24 janvier 2022, le premier coup de truelle de la Cité de la formation professionnelle d'Ebimpé (Cfpe), marquant le top départ de la mise en œuvre du projet.

Au nombre des priorités du projet de société " Une Côte d'Ivoire solidaire" du Président de la République Alassane Ouattara, figure en bonne place l'insertion professionnelle et l'autonomisation des jeunes. L'atteinte de cet objet passe par une jeunesse compétente et entreprenante formée à des métiers porteurs.

C'est dans cette vision que s'inscrit le projet de construction de sept établissements de formation professionnelle, dont les travaux de construction ont été lancés par le Premier ministre, Patrick Achi, hier à Ebimpé, dans la commune d'Anyama.

Le chef du gouvernement a donné le premier coup de truelle de la Cité de formation professionnelle d'Ebimpé (Cfpe) en présence de plusieurs ministres, des autorités administratives et traditionnelles locales et de partenaires.

L'établissement sera bâti sur une superficie de 32 470 mètres carrés. Il va accueillir 2000 apprenants dans les filières de mécanique général, électricité et électronique, maintenance véhicules et engins, chaudronnerie-soudure, imprimerie froid-climatisation, conducteur d'engins de travaux publics et transformation agricole.

La réalisation des sept établissements de formation professionnelle va coûter globalement 146,7 milliards de FCfa. La partie ivoirienne y contribuera à hauteur d'un peu plus de 22 milliards de FCfa. Le plus gros du financement, soit 124,6 milliards de FCfa, a été octroyé sous forme de prêt par Eximbank de Chine.

Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Avic International Holding Corporation (Avic Intl). Les localités bénéficiaires sont Ebimpé, Yamoussoukro, Diabo, Dabakala, Kong, Korhogo et Gbéléban.

"La mise en œuvre de ce projet va tenir sur une période de sept ans, dont trois pour la construction et l'équipement de l'ensemble des infrastructures, et quatre ans au cours desquels le partenaire accompagnera le corps enseignant pour la formation des élèves et la maintenance des équipements. Cette disposition permettra d'inscrire nos établissements dans une performance durable ", a fait savoir Patrick Achi.

Le rêve d'une jeunesse ivoirienne bien formée et compétenteLe Premier ministre a rappelé que le projet de société "Côte d'Ivoire solidaire" est fondé sur l'atteinte, à l'horizon 2030, des objectifs majeurs de progrès humains. Le renforcement du capital humain et des talents et la promotion de l'emploi constituent alors un pilier essentiel des objectifs visés. Il s'agit particulièrement de mettre en place un système éducatif performant. Qui permettra à la jeunesse de maitriser les outils modernes du savoir dans un environ dominé par le digital et le numérique, de s'insérer dans le tissu professionnel et de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire.

Patrick Achi a également profité de l'occasion pour s'appesantir sur les priorités stratégiques du gouvernement. Des priorités portées par le Président Alassane, qui rêve d'une jeunesse ivoirienne grandissante, créative, pleine d'ambitions et voulant mener une vie digne et décente, dans un pays uni et rayonnant. Une jeunesse qui, pour atteindre ses aspirations, a besoin de formations adaptées et d'infrastructures performantes, qui permettront la réussite de son insertion économique, sociale et civique.

Le deuxième engagement prioritaire du Chef de l'État, a poursuivi le Premier ministre, " c'est la transformation de notre économie, la création d'une Côte d'Ivoire plus industrielle, produisant plus de valeur-ajoutée localement et bien plus d'emplois durables pour les Ivoiriens, autour de ses richesses agricoles, mais aussi de nouvelles filières, telles que le BTP et le logement, les mines et l'énergie, la mécanisation, l'économie numérique ou les industries culturelles. Et pour ce faire, il nous faut disposer d'une main-d'œuvre nombreuse, bien formée, compétente et engagée ". Pour Patrick Achi, la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de techniciens et d'ingénieurs pour accélérer la marche de son industrie, de ses entreprises et de son marché de l'emploi. " L'avenir ivoirien passe donc par ces filières essentielles, ces filières d'avenir offrant accès à des métiers passionnants, des progrès sociaux et humains ", a-t-il conclu.