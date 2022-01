Madagascar: Mangarivotra - Trois mois pour réhabiliter la route communale

Mahajanga a bénéficié d'une exception pour pouvoir réhabiliter une route communale. Ce que déplorent certains habitants, l'argent aurait dû réparer une route nationale.

LES premières pierres pour les travaux de réhabilitation de la route à Mangarivotra, passant par l'école Sainte Jeanne d'Arc vers Antsahavaky pour déboucher devant la Logistique pétrolière ont été posées vendredi. Les travaux sur le tronçon de 960 mètres dureront trois mois et le coût est évalué à plus de 6 2 7 millions ariary.

" La réhabilitation consistera à poser du béton sur une partie et du goudron sur 350m. La largeur de la voie varie entre 9m sur un tronçon et de 6 à 7m de large à partir du béton. Des canaux et assainissement seront aussi effectués ", explique le directeur des opérations techniques de la commune urbaine de Mahajanga. Désormais, le détour ne sera plus utile pour rejoindre Antsahavaky vers le village touristique car l'accès sera direct.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale, le préfet de Mahajanga ainsi que la présidente de délégation spéciale de la commune urbaine et différentes autorités de Mahajanga dont le chef de fokontany de Mangarivotra étaient présents à la cérémonie officielle.

Dans son allocution, la PDS de Mahajanga I, Tonganirina Zafiarinefo Velomary, a remercié le gouvernement d'avoir approuvé la proposition de la commune de construire cette route avec le financement du Fonds routier.

Durée dix ans

" Le président de la République a fait une exception pour la ville de Mahajanga et a donné son accord pour la réalisation des travaux, bien que tous les travaux de réhabilitation aient été suspendus à Madagascar. Ceci explique le retard du début des travaux qui, normalement, auraient dû débuter en 2021. La politique de l'État est de réaliser des travaux qui ne nécessitent pas d'entretien pendant dix ans", précise-t-elle.

En parallèle à ces travaux, les usagers de la route nationale 54 à partir d'Amboaboaka Jirama vers Amborovy se plaignent de l'état désastreux de cette partie de la route. L'axe est très fréquenté et depuis plus de deux ans, il se dégrade de plus en plus, surtout en cette période de pluie. Le gouverneur avait promis sa réhabilitation par le ministère des Travaux publics, mais jusqu'à ce jour, rien n'a été réalisé.

" Les véhicules endurent les conséquences de l'état chaotique de cette portion. Nous perdons beaucoup de temps dans les embouteillages face aux nombreux nids-de-poule. Nous n'avons jamais vécu pareille situation. Nous préférons son état d'avant, quand elle était encore en goudron. Le gouverneur a pris la mauvaise décision d'utiliser un engin pour niveler la chaussée. Les terres se sont alors transformées en poussière pendant l'hiver et en cette période de pluie, c'est de la boue et des mares d'eau qui s'agglutinent sur la voie. Pourquoi prioriser les travaux à Mangarivotra qui n'est pas une route nationale ", déplore un conducteur de bus.