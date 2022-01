Madagascar: Musée de la photographie - La programmation du début d'année privilégie les échanges culturels

Entre découvrir et redécouvrir l'histoire du pays, mais également les valeurs de sa culture, ainsi que de ses us et coutumes, le musée de la photographie reste un cadre exclusif à visiter pour le public cette année.

LES activités s'enrichissent et fédèrent encore plus la jeunesse, comme tous les férus d'histoire et de culture. Chaque année le musée de la photographie, sis à Anjohy, fédère toujours autant par sa programmation et convie le public à s'y retrouver. Bien au-delà de compter parmi les lieux de pédagogie et d'imprégnation historique de la capitale, le musée s'affirme comme un lieu d'émerveillement à part.

Un espace qui, comme son nom l'indique, regorge de richesses en y conviant le public à entrevoir plusieurs facettes de son patrimoine historique. L'année dernière, le musée de la photographie n'a cessé de promouvoir activement les valeurs historiques et pédagogiques de ses archives, ainsi que de sa collection d'images, malgré les contraintes liées à la pandémie.

Une collection de photographies inestimables retraçant plusieurs péripéties du peuple malgache, qui fait à la fois sa fierté comme la fierté des historiens nationaux, mais surtout de ses visiteurs. Cette nouvelle année sera donc productive pour le musée, à l'image de sa programmation de ce mois de janvier qui illustre l'envie d'échanges et de partages entre lui et le public.

Vitrine de l'histoire

De même que la découverte de sa chaîne YouTube qui s'affirme comme une mine d'informations historiques des plus riches, à apprécier sans modération surtout pour les plus jeunes.

C'est bien connu, le musée de la photographie est une belle vitrine de l'histoire du pays. Entre découverte pour la jeune génération, mais aussi redécouverte d'une collection exclusive retraçant plusieurs péripéties du peuple malgache, le musée se renouvelle aussi chaque année. Ne serait-ce qu'en ce mois de janvier, de nouveaux ouvrages autour de l'histoire de Madagascar, comme de nouveaux recueils de photographies, y sont déjà à découvrir.

" Esclavage et libération à Madagascar ", dont la rédaction a été dirigée par le fameux Sylvain Urfer et Ignace Rakoto, compte notamment parmi les ouvrages à découvrir ce mois-ci. Un livre très particulier, puisqu'au-delà de l'engagement de ses auteurs, il vise aussi à briser le silence autour de l'histoire de l'esclavage dans la Grande île.

Sylvain Urfer et Ignace Rakoto tiennent entre autres à aider les descendants d'anciens maîtres comme ceux d'anciens esclaves, à assumer les réalités autour de cette histoire. En outre, l'historienne et auteure de " Loin sous les ravenales ", Annick de Comarmond, est à retrouver dans le cadre du " Café histoire " du musée de la photographie ce 29 janvier, pour nous retracer l'histoire de ce personnage extravagant qu'est Marius Cazeneuve.

Une personnalité assez atypique, décrite comme vantard et prestidigitateur, mais qui aurait eu une grande influence dans la cour de la Reine Ranavalona III à son époque. D'une manière ludique et légère, Annick de Comarmond nous conte ses péripéties dans la Grande île. Le musée de la photographie continue à afficher sa détermination à préserver le patrimoine photographique et historique national.