Madagascar: Danse - La pièce " Polychrome " à redécouvrir

Initiative du chorégraphe Harivola Rakotondrasoa, la pièce " Polychrome " est à redécouvrir. Sans dire un mot, juste avec ses actions et œuvres artistiques, Harivola Rakotondrasoa a réussi à transmettre qu'" il est souvent nécessaire de sortir de sa zone de confort pour pouvoir évoluer " et aussi que " les obstacles sont faits pour être franchis "...

La suite ce samedi 29 Janvier à 15h au Studio de danse Maray Androndrakely. Dévoilée lors de " Tafa sy Kanto ", la pièce chorégraphique est une ode à la diversité culturelle et rythmique. Inspirée des rôles de chaque individu pour bâtir une société en phase avec son identité historique et environnementale. Cette pièce est parmi les répertoires du Projet D.I.H.Y datant de 2014, reprise actuellement par une dizaine de danseurs, issus de villes et de disciplines différentes.

Cette proposition chorégraphique est issue du stage de jazz contemporain. Un stage de danse initié et dirigé par Harivola Rakotondrasoa, danseur et chorégraphe de renom national et international. Il est également le directeur artistique du Projet D.I.H.Y, initiateur des projets et organisateur des évènements artistiques autour de la danse. Outre son talent artistique, Harivola Rakotondrasoa est aussi un acteur culturel incontournable de la Grande île dans le milieu de la danse par sa qualité de rassembleur, son audace d'aller rencontrer l'inconnu ainsi que sa prise de risque perpétuelle lui permettant de surprendre à chaque fois.