Madagascar: Lu pour vous - " Les Monstres de Rookhaven " de Pádraig Kenny

" Les Monstres de Rookhaven ", conte gothique signé Pádraig Kenny, est paru en janvier 2022 chez Lumen.

Un roman stimulant, effrayant, magnifiquement écrit et superbement illustré par Edward Bettison, qui explore la différence et l'empathie à travers les yeux de personnages que vous ne voudrez pas lâcher. Donc ici nous allons suivre Mirabelle, qui vit avec sa curieuse famille à Rookhaven, un manoir isolé et protégé du reste du monde par une barrière magique. Depuis longtemps un pacte a été établi avec le village voisin, en échange de vivres réguliers, cette étrange famille a juré de ne pas s'en prendre à eux. Tout semble bien aller, jusqu'au jour où une faille va apparaître dans la barrière magique et que Jem et Tom, deux jeunes enfants vont pénétrer dans l'enceinte de Roockhaven...

Dans ce livre, on parle de monstres qui font peur, mais pas que. Derrière ce conte pour enfants et grands enfants, se cachent également de jolies thématiques comme la maltraitance, la tolérance sans oublier le deuil. Nous suivons plusieurs personnages comme Jem et son frère Tom, deux orphelins qui ont fui un oncle violent et maltraitant. Le frère de Jem est malade et leur chemin va s'arrêter devant une drôle de déchirure qui va les mener vers un manoir où vivent d'étranges personnages. Des monstres. Mirabelle, l'une d'entre-eux, est une adolescente singulière, mais à laquelle je me suis tout de suite attachée.

À vrai dire, chaque personnage ayant sa propre personnalité, il est impossible de les oublier, car ils restent longtemps en mémoire comme les oncles Enoch et Bertram, tante Eliza, les jumelles Dotty et Daisy, Olibrius qui voyage sans cesse ou encore le plus jeune, Gideon. Ah et il y a Goret. Celui qui est craint de tous. Ils représentent "la Famille" et leur particularité est qu'ils sont des monstres qui se cachent. Voilà où atterrissent Jem et Tom. Si au départ, l'oncle taciturne, Enoch de son prénom, ne veut pas d'eux, Mirabelle aussi altruiste que bienveillante et têtue va tout faire pour qu'ils restent. Ainsi, va commencer une drôle d'histoire à travers les murs d'une maison étrange où il vaut mieux rester calfeutré dans sa chambre une fois la nuit tombée.

Nous découvrons également que "la Famille" a signé, il y a fort longtemps, un traité de paix avec les villageois de Rookhaven, mais quand une ombre dangereuse plane au-dessus d'eux, je peux vous garantir que c'est bien vite la pagaille. Et les monstres ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Les dessins en noir et blanc d'Edward Betisson subliment le récit. Un conte sombre, mais empli de justesse. Goret est un monstre particulier qui nous montre ici que les apparences sont bien souvent trompeuses. Et... cette histoire parle également d'un sujet fort touchant : le deuil décrit avec justesse et pudeur.

Ainsi on suit le chagrin de plusieurs protagonistes qui essaient de faire au mieux et d'aller de l'avant malgré le silence et les non-dits. Que ce soit avec Jem et Tom, les deux orphelins ou encore Freddy, le jeune villageois qui a perdu son grand frère durant la guerre. Le deuil est omniprésent dans le récit.