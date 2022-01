Madagascar: Des solutions à apporter impérativement

Les Malgaches ont connu, durant ces dix jours, un calvaire qui les a grandement éprouvés.

Le déluge qui s'est abattu sur une partie de la Grande île a provoqué un véritable traumatisme chez ceux qui en ont subi les conséquences. Les inondations, les destructions de maisons et les éboulements ont mis à la rue des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, tous ces sinistrés ont besoin d'être aidés et c'est l'esprit d'entraide et de générosité qui doit régner.

Les autorités ont tout de suite réagi et les équipes de secours ont été présentes sur le terrain. Les mesures d'urgence ont été prises aussitôt. Les sinistrés ont été installés sur des sites d'hébergement. Les autorités se sont adaptées à la situation et ont augmenté leur aide au fur et à mesure. Dans l'ensemble, les personnes hébergées ont été correctement prises en charge. Elles ont reçu de la nourriture et des soins suffisants. Mais c'est toute la communauté nationale qui devrait apporter son soutien à ces compatriotes dans la tourmente.

Le pouvoir doit assumer son rôle et s'occuper de ces hommes, ces femmes et ces enfants à la rue, mais tous ceux qui le peuvent doivent venir au secours de ces derniers. Des appels aux dons sont lancés au sein de la diaspora. Sur place, des bonnes volontés se manifestent et des groupes se forment pour fournir des repas chauds aux sinistrés. Les intempéries ont causé de nombreux dégâts. Les services spécialisés ont travaillé d'arrache pied. Et on peut mesurer leur disponibilité sur le terrain. Les problèmes sont résolus petit à petit.

Les causes de leur survenue sont identifiées. Il faudra par la suite s'y pencher et y remédier. Des solutions doivent être apportées impérativement. En attendant, il faut faire face à la situation qui se présente et aider le mieux possible les victimes de ces intempéries.