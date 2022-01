Madagascar: Pluies diluviennes - Un parking s'effondre à Ankadifotsy, sept corps retrouvés et un autre recherché

Un drame ! Après l'écroulement d'un parking sur une maison à Ankadifotsy Ambodivona, sept personnes ont été retrouvées mortes sous les gravats tandis qu'un adulte n'a pas encore été retrouvé jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse.

Quatre personnes ont cependant été sauvées. Dans la nuit du dimanche à lundi, un parking s'est effondré, avec les huit voitures qui y étaient garées, sur un domicile. Au moment des faits, aucun automobiliste ne se trouvait dans les véhicules. Avec la violence du choc, les dégâts matériels sont conséquents et les voitures ont été fortement endommagées. Six personnes ont été extirpées des débris du parking depuis hier soir. Le parking est devenu un vaste cratère couvert de sable, de terre et de gravats et d'où émergent des piliers en béton. Les pompiers recherchent toujours des disparus. Le périmètre dans lequel s'affairent des dizaines de secouristes, de pompiers et de policiers a été bouclé pour faciliter l'acheminement des aides.

" À notre arrivée à 2 heures du matin, nous sommes tombés sur un amas de décombres. Nous avons été informés que des personnes étaient piégées sous les décombres ", a indiqué une source auprès des pompiers. Pour ces derniers, il s'agit d'une opération extrêmement difficile en raison des risques d'effondrement. " Le sauvetage a été difficile, au moment où nous enlevions de la terre, d'autres parties s'écroulaient... ", ont témoigné les sauveteurs. Les pompiers soutiennent l'hypothèse d'un affaissement de terrain à la suite des intempéries survenues ces derniers jours qui auraient fortement fragilisé le mur de soutènement du parking.

Certains résidents des immeubles à proximité ont décidé d'évacuer leur domicile pendant l'opération de sauvetage menée par les pompiers. Plusieurs avaient l'air paniqués, le cellulaire vissé à l'oreille pour réconforter leurs proches. " On a entendu un bruit très fort vers deux heures du matin. Au début, nous ne comprenions pas ce qui se passait. C'est le parking au-dessus de la maison de notre oncle qui venait de s'effondrer... notre oncle, son épouse, ses enfants et petits-enfants sont coincés sous les décombres, on pleure pour eux... ", a souligné un proche des victimes. Avec une poignée d'amis, le propriétaire d'une voiture se trouvant sur place s'est précipité sur les lieux de l'effondrement. Son véhicule était garé sur le parking qui venait de s'écrouler. " Il y avait de la poussière partout, je suis encore sous le choc ", a-t-il déploré.

Le chef du fokontany d'Ankadifotsy Ambodivona tient à préciser que ce parking n'avait pas d'autorisation du fokontany et a déjà fait l'objet d'un avertissement sur le danger auquel il était exposé.