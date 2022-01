Madagascar sous les eaux - Denise et Shyn appellent à la solidarité

Le pays va mal, encore plus depuis que la première dépression tropicale de l'année l'a traversée.

Plusieurs villes sont inondées et les pertes matérielles et humaines ne cessent de s'alourdir dans plusieurs localités. Les événements culturels sont au point mort et la majorité des artistes plongés dans un silence assourdissant. Mais, ce n'est pas le cas des stars de la musique urbaine : Denise et Shyn. Deux artistes sensibles à tout ce qui touche de près ou de loin Madagascar. La chanteuse a envoyé un message de solidarité sur sa page Facebook. Elle encourage notamment l'entraide et la prière entre tous les Malgaches, tout en invitant les églises et toutes les autres grandes structures à ouvrir leurs portes aux sinistrés. A peu près le même message a été aussi vu sur la page Facebook de Shyn. Ce dernier d'ajouter que la vigilance est toujours un bon allié face à ce genre de situation.

Pour cette semaine, les grands noms de l'industrie sont aux abonnés absents. Ce qui peut se comprendre puisque les cœurs ne sont pas à la fête avec tous les événements récents, d'autant plus que de nombreuses salles ont subi les dégâts des eaux, les routes sont impraticables et la Covid-19 est toujours dans les parages. Néanmoins, quelques timides dates avec des artistes émergents sont prévus en fin de semaine dans la capitale, en espérant que la situation ne se dégrade pas une nouvelle fois dans les prochains jours.